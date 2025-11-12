Municipio de Fuerte Olimpo desciende de categoría según resolución del TSJE

La Resolución Nº 166/2025 del Tribunal Superior de Justicia Electoral sostiene que la Municipalidad de Fuerte Olimpo, en el Alto Paraguay, dispondrá para el periodo 2026 – 2031 de nueve concejales titulares y nueve suplentes, esto tras descender al grupo de municipios de tercera categoría.

Lea más: Fuerte Olimpo cumple 233 años de existencia y sus pobladores piden caminos de todo tiempo

Según los responsables del TSJE, la nueva reclasificación obedece a criterios económicos, pues el municipio de Fuerte Olimpo no llegó al promedio necesario de su presupuesto anual que debía tener en base a la fórmula que establece el artículo 8 de la Ley 3966 Orgánica Municipal.

El presupuesto 2025 de esta municipalidad chaqueña es de G. 7.525.804.510, y según el promedio establecido por la Ley Orgánica Municipal debía ser de G. 7.993.428.231, existiendo una diferencia de G. 467.623.721. Esta es la causa por la cual el municipio de Fuerte Olimpo pasará a ser de tercera categoría para el próximo periodo de gobierno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Reconsideración

El intendente Moisés Recalde, colorado cartista, dijo estar sorprendido por esta determinación del TSJE, al tiempo de señalar que están trabajando con los asesores para la presentación de un pedido de reconsideración del caso. Alega que un decreto no puede estar por encima de una ley, atendiendo que en este municipio está asentada la capital departamental del Alto Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No pueden con un decreto ordenar que nos bajen de categoría”, decía el jefe comunal, “pues sería realmente injusto, por lo que en la menor brevedad estaremos arrimando los documentos para que se pueda de nuevo estudiar nuestro caso”. Cuando se le mencionó que la causa de la pérdida de categoría se refería al tema presupuestario, ya no se obtuvo ninguna respuesta del mismo.

Difícil de entender

Para el concejal departamental Leonardo Lezcano (PLRA), exconcejal municipal, el bajar de categoría a esta municipalidad es algo de difícil comprensión, atendiendo que es una capital departamental y existe una ley que contempla que todas las capitales departamentales, distritos cabeceras como lo es Fuerte Olimpo, deben estar en primera categoría con 12 concejales.

“Desconozco el parámetro que se haya tenido en cuenta para este retroceso en relación a bajar a la tercera categoría como municipio. El distrito posee las condiciones para ser de primera categoría, ya sea en población y además como capital departamental”, sostuvo el edil.

Lea también: CGR se instala en Municipalidad de Bahía Negra y pobladores realizan vaquita para reparar calles

“Es raro lo que está sucediendo, atendiendo que existen otros distritos dentro del departamento que están escalando de categoría en relación al número de concejales. Reitero desconocer las razones técnicas, pero no existen razones, creo, para que Fuerte Olimpo como municipio retroceda a la tercera categoría”, dijo finalmente el concejal.

Municipios

En el departamento existen cuatro municipios que, además de Fuerte Olimpo, son Bahía Negra, Carmelo Peralta y Puerto Casado. A diferencia de los demás distritos, sin duda alguna la capital departamental es la que más se desarrolla, tanto en número de población como en infraestructura.

El municipio de Bahía Negra, con escasa población y el menos desarrollado, sin embargo, fue elevado a primera categoría y ya cuenta con 12 concejales. Este tipo de diferenciaciones son las que desconciertan el actuar de los representantes de la Justicia Electoral.