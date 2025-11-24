Balsa opera nuevamente en San Carlos del Apa

La semana pasada el río Apa se había desbordado después de las intensas lluvias que cayeron en esa parte del departamento de Concepción y también en localidades del departamento de Amambay y el Brasil. Esto había impedido el uso de la balsa que sirve para cruzar el cauce y llegar a la ciudad de Caracol, Brasil.

Según los pobladores, la balsa nuevamente está operativa, porque el agua del río bajó considerablemente, permitiendo que crucen personas y vehículos hasta el Brasil. Los habitantes de San Carlos del Apa utilizan frecuentemente la balsa.

Asimismo, informaron que el riacho Kalí, que también se había desbordado e imposibilitaba que personas y vehículos llegasen a la zona donde está ubicada la balsa porque sobrepasaba el nivel de la calle, volvió a su nivel normal.

En tanto que el agua del estero Guasu, ubicado a unos 3 kilómetros del centro urbano de San Carlos del Apa, igualmente se encuentra en su nivel habitual. La semana pasada se había desbordado y solamente en tractor se podía cruzar esa zona