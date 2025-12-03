Calor extremo habría sido causa de muerte del turista danés en el parque Cerro León

El ciudadano extranjero se encontraba visitando el parque Cerro León, presumiblemente solo, a bordo de una camioneta alquilada en la capital del país. El cuerpo, encontrado al costado del precario camino, se hallaba en estado de descomposición e inclusive parte del rostro estaba desfigurado, presumiblemente atacado por animales salvajes.

Uniformados policiales del Alto Paraguay llevaron a la víctima hasta la ciudad de Mariscal Estigarribia, en el Chaco Central, distante a más de 300 kilómetros del lugar donde fue hallado, debido a que, a consecuencia de las lluvias registradas en la zona, fue difícil la llegada de la comitiva fiscal.

El fiscal de Fuerte Olimpo, Gabriel Rolón, tuvo que recorrer más de 400 km para llegar hasta Mariscal Estigarribia, en compañía del forense del Ministerio Público. Una vez verificado el cuerpo se pudo constatar que el mismo no tenía rastros de heridas visibles, a excepción de una parte del rostro que presumiblemente fue atacada por algún animal silvestre, estando ya muerta la víctima.

El agente fiscal determinó que el cuerpo sea llevado hasta la Morgue Central en Asunción, donde deberá llegar en la madrugada de este miércoles, para que se pueda determinar con exactitud la causa de muerte, atendiendo el estado de descomposición en que se encontraba, señal de que su muerte se produjo hace más de 48 horas, aseguran.

La camioneta alquilada de la víctima se encuentra atascada en el barro, según refieren los guardabosques del parque. Se necesitará de la ayuda de algún tractor para ser sacada del lugar, refirió el fiscal, al tiempo de mencionar que no pudieron llegar al sitio debido precisamente a las condiciones de los caminos, tras las lluvias registradas en todo el Alto Paraguay.

El comisario Filiberto Barrios mencionó que, según registro del pasaporte del danés encontrado en su mochila, el mismo ingresó a nuestro país hace solo algunos días. Inmediatamente, alquiló el vehículo y trasladarse hasta este lejano lugar del inmenso parque Defensores del Chaco, con una extensión de más de 700 mil hectáreas, y dentro de la misma se localiza el Cerro León.

Al costado de la víctima se encontraron 4 botellas de agua de un litro: dos de ellas ya vacías, una cargada y la otra se encontraba hasta la mitad, lo que denota la gran cantidad de líquido que habría ingerido el extranjero, atendiendo la alta temperatura de los últimos días, que fácilmente superaba los 45º de sensación térmica.

También se encontraron tres tarjetas de débito business, Visa y crédito respectivamente, una tarjeta para el uso de combustible de Petropar a nombre de la empresa Weston S.A., la misma que alquiló la camioneta al turista extranjero, y por supuesto la documentación a nombre de Ole Fristjansen, de 67 años de edad, natural de Dinamarca.

Los uniformados que participaron de este hallazgo mencionaron que este hecho es similar a lo sucedido en el mes de agosto al ciudadano argentino Wenceslao Benoit, quien, en compañía del belga Raphael Joseph Gibbon, se perdieron en esta misma zona del Cerro León.

Posteriormente, el belga pudo encontrar el camino de salida, no así el argentino, quien fue encontrado muerto varios días después por baqueanos indígenas de la zona. El mismo murió también a consecuencia del extremo calor.