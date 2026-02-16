Obra de USF abandonada en comunidad indígena San Agustín del Chaco Central

Tomás Silacio Diego, cacique Nivaclé de la comunidad de San Agustín, dijo que los trabajos para la construcción de la USF, a cargo de la Itaipú Binacional, se iniciaron en el 2020, y las tareas duraron solo unos pocos meses para luego abandonar por completo la obra hasta la fecha, sin que ninguna institución pueda responder del porqué de esta irresponsabilidad.

Lea más: Tras ocho horas y ante la rabia generalizada de los conductores indígenas liberan la ruta Transchaco

También se abandonó una gran cantidad de paneles solares que debían servir para generar energía eléctrica al puesto sanitario. Actualmente toda la construcción está rodeada de malezas. Nosotros procedimos a presentar notas ante la Gobernación, la XVI Región Sanitaria y la misma Itaipú, solicitando que se terminen los trabajos, atendiendo la importancia que representa para nuestras familias el contar con el puesto de salud.

Lastimosamente, ninguna de estas instituciones se dignó a responder nuestras inquietudes, dijo el líder indígena, quien reclama nuevamente al propio Estado paraguayo y al presidente Santiago Peña que pueda disponer la prosecución y finalización de estos trabajos paralizados desde hace más de 5 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ubicación geográfica

La comunidad San Agustín, compuesta por familias nivaclé, manjui y guaraní, está habitada por 186 familias; sin embargo, en los alrededores de la localidad existen otras varias poblaciones indígenas, con lo que se llega a más de 600 familias que deben ser beneficiadas por esta Unidad de Salud Familiar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El cacique Tomás dijo que en la comunidad existe un pequeño puesto de salud para los casos de primeros auxilios, pero en caso de emergencia los enfermos deben ser llevados hasta la localidad de Mariscal Estigarribia, distante a más de 300 kilómetros, y atendiendo las condiciones de los caminos, esto se torna bastante difícil, sobre todo en días de lluvias.

Sin respuestas

Intentamos conocer la versión de las autoridades de la zona en relación a esta denuncia realizada por las familias indígenas, para lo cual nos comunicamos con la Dra. Ruth Fleitas, titular de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Boquerón. La misma pasó la responsabilidad a la Región Sanitaria de la zona, ya que ella no estaba en condiciones de responder.

Lea también: Indígenas del Bajo Chaco piden a Peña que el Indi vuelva a Asunción

Procedimos entonces a tratar de contactar con la directora de la XVI Región Sanitaria, Dra. Ester Bogado, sobre si su institución está al tanto del abandono de esta USF, e inclusive le enviamos algunas fotos. Inicialmente la profesional nos respondió el saludo, para luego llamarse a silencio sobre la pregunta inicial.

Las familias nivaclé, manjui y guaraní siguen esperando respuesta a sus peticiones de que continúen y se terminen los trabajos, pero a más de 5 años de presentar a las autoridades estos reclamos, las malezas se apoderan casi por completo de la obra y de los paneles solares.