Lluvias predecibles, soluciones ausentes: caminos intransitables en Alto Paraguay

Las lluvias registradas el lunes produjeron la inundación de varios kilómetros del caminos que conducen a los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra. Si bien las precipitaciones superaron los 200 mm, e inclusive en una estancia se reportó 330 mm de agua caída, la falta de reparación de dichos tramos, y sobre todo la no colocación de sistemas de desagüe, causan estas inundaciones y, con ello, el aislamiento de las comunidades.

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En los lugares donde la empresa Mawes, adjudicada con casi G. 8.000 millones por el MOPC, las aguas no quedaron en el camino, lo que permite que se pueda transitar por dichos tramos, a pesar de que no se colocaron los sistemas de desagüe. Sin embargo, la zona transitable es de apenas 40 kilómetros, desde el lugar denominado Búfalo hasta la ruta bioceánica.

El resto de los tramos que van hacia Fuerte Olimpo y Bahía Negra, en las zonas de 30 Syry, puesto policial 40 y Palo Santo, en gran parte, se encuentran totalmente inundados. Es precisamente el área donde se registraron las mayores precipitaciones, pero donde tampoco se realizaron levantes de terraplén ni se colocaron los tubos de desagüe.

De Toro Pampa hacia Bahía Negra, a pesar de la precaria situación del camino, se puede transitar, atendiendo que las lluvias fueron menos intensas. Algo similar sucede con el camino que llega a Fuerte Olimpo, donde se realizaron reparaciones por sectores.

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Independientemente de que se pueda transitar desde Toro Pampa hacia Bahía Negra o Fuerte Olimpo, el principal tramo que permite una salida hacia la ruta bioceánica, y con ello al resto del país, se encuentra en gran parte inundado por las aguas de lluvia.

Las aguas que coparon estas franjas de caminos necesariamente se extenderán a más kilómetros, atendiendo que en su recorrido para llegar a los riachos, y al no existir sistemas de desagüe, lógicamente lo harán por los tramos ruteros, situación que podría empeorar aún mucho más en caso de que se produzcan más lluvias.

Rabia generalizada

Marly Rodríguez, pobladora de la comunidad de María Auxiliadora, al tiempo de lamentar la desidia de las autoridades, que se desentienden de sus responsabilidades, dijo que en caso de que se produzcan más lluvias, lastimosamente se volverá a repetir el aislamiento como el del 2025.

Preocupa esta situación, conociendo que la respuesta del Gobierno en temas de asistencia siempre se da de manera tardía, por lo que son las familias humildes del departamento las que sufren las necesidades que se dan durante los días de aislamiento, refirió.

Lamentó que aún no se pueda invertir en caminos de todo tiempo, atendiendo que las lluvias se producen durante todo el año. Recordó que en el 2025 las autoridades dijeron que las inundaciones fueron de manera eventual, pero no hicieron casi nada para evitar que esto se repita, en relación a una buena reparación de caminos.

“Nuestras autoridades solo están para exhibirse en las redes sociales cuando el Estado brinda alguna ayuda, como la repartija de alimentos de parte de la Secretaría de Emergencia Nacional, se pelean por ser los figuretis. Es realmente triste lo que nos sucede”, dijo la mujer.

“Veremos cómo se comportan ahora las autoridades de la zona, atendiendo que estamos en época de elecciones y los caminos son importantes para acarrear a sus votantes”, dijo la ganadera Mirian Gómez, al tiempo de criticar duramente el abandono estatal de décadas para con los pobladores del Alto Paraguay.

No se hicieron los trabajos

Los trabajos que se deben realizar para evitar que las aguas de lluvia inunden los caminos son el levantamiento de terraplén a la altura necesaria y, por lo menos en los lugares considerados críticos, además de colocar los tubos para que funcionen los sistemas de desagüe y realizar las cuneteadas.

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Si se realizan estos trabajos, lógicamente las aguas no inundarán los caminos y, en pocas horas o tal vez días, dependiendo de la intensidad de la lluvia, de nuevo se podrá transitar por los tramos ruteros. Sin embargo, el trabajo que más se realiza es la perfilada después de las lluvias, con lo que cada vez más se debilita la frágil estructura vial y, a la vez, se eliminan los viejos puentes de madera y no se colocan nuevos sistemas de desagüe.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones destinó G. 17.500 millones para estas reparaciones, pero solo la empresa Mawes es la que trabaja en algunos tramos, en tanto la empresa de Miguel Ángel Chávez Hausman solo realiza perfilada, con dos precarias máquinas, y hasta la fecha no se colocan los tubos de desagüe.