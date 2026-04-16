Lluvias recrudecen el aislamiento y golpean la economía familiar en Alto Paraguay

Actualmente no se puede llegar desde la ruta bioceánica hasta las poblaciones de Fuerte Olimpo y Bahía Negra, lo que impide tener comunicación con el resto del país. Esto se debe a que las aguas de lluvia inundaron los precarios caminos en varios tramos, precisamente en los lugares donde no se realizaron los levantes de terraplén ni tampoco se colocaron los sistemas de desagües.

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Las aguas coparon varios tramos en la zona denominada 30 Syry, Búfalo, puesto policial 40 y Palo Santo, sitios considerados críticos y donde el año pasado ya se había producido este mismo inconveniente. Aún así, las empresas adjudicadas por el MOPC no realizaron los trabajos de levante para evitar esta nueva tragedia natural, ni mucho menos se intentó construir obras de drenaje a través de la colocación de tubos.

Este es el principal y único camino que permite una salida hacia otras regiones a los pobladores de estos dos distritos. En un tramo de 75 kilómetros une a la comunidad de Toro Pampa, del distrito de Fuerte Olimpo, con la ruta bioceánica. Las zonas actualmente inundadas comprenden más de 20 kilómetros, lo que paraliza por completo el tránsito vehicular.

Crisis económica

Los primeros en sentir los efectos negativos de este nuevo aislamiento son los trabajadores de las estancias, aquellos que suelen realizar tareas de limpieza, elaboración de postes y colocación de alambrados. Las aguas inundaron los campos ganaderos y, con ello, estas personas quedan sin trabajo por varios meses, dependiendo de que no se produzcan más lluvias.

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La falta de caminos golpea una vez más al sector de la ganadería, la principal actividad económica del Alto Paraguay, pues no se podrá comercializar el ganado, por la imposibilidad de llegar a los centros frigoríficos. De hecho, estos productores ya sufrieron cuantiosas pérdidas económicas en 2025, con el aislamiento de más de tres meses.

Tampoco podrán llegar a las comunidades los camiones transportadores de mercaderías, sobre todo a las áreas rurales donde no se cuenta con ribera sobre el río, situación que aumentará los precios de la canasta familiar, debido al sobrecosto que representa para los comerciantes hacer llegar los productos.

Bahía Negra

A pesar de que en esta zona se produjo menor cantidad de lluvia, al menos por ahora, es la región más aislada, ya sea por tierra y por aire, atendiendo que, debido a la falta de una pista de aterrizaje de todo tiempo, el avión militar que llega al lugar necesariamente suspende sus viajes con cada lluvia, a la espera de que se pueda secar la pista de tierra del aeropuerto.

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Si bien es cierto que la comunidad se ubica a orillas del río Paraguay, no existe un medio de transporte seguro y permanente, como lo hacía la antigua embarcación Aquidabán, que cubría este itinerario hasta la ciudad de Concepción. Actualmente llega de forma semanal una pequeña lancha que transporta mercaderías, medio en el cual también viajan las personas de manera precaria, arriesgando la propia vida por la necesidad de trasladarse.

Cantidad de lluvias

Las lluvias registradas el día lunes y nuevamente ayer miércoles completaron en algunas zonas estas marcas: Toro Pampa 250 mm, región de la ruta bioceánica 200 mm; la estancia Búfalo, donde a inicios de semana se reportó 330 mm, ayer nuevamente la lluvia superó los 30 mm, María Auxiliadora 150 mm, igual cantidad para la localidad de San Carlos.

En la capital departamental, las precipitaciones en estos dos días completaron 135 mm, promedio que se dio a lo largo del camino de 62 kilómetros para llegar a Toro Pampa. En esta franja rutera, la empresa Mawes S.A. realizó trabajos de reparación y levante de terraplén en algunos trayectos, aunque tampoco se colocaron los sistemas de desagües.