Aislamiento en Alto Paraguay desata indignación y tildan de mentiroso al presidente Peña

Denuncian que no se realizaron levantes de terraplén en zonas críticas ya identificadas desde el 2025, tampoco se ejecutaron cuneteadas, ni se instalaron tubos para el drenaje de las aguas. A cuatro meses del inicio de los trabajos de reparación, aseguran que los avances son prácticamente nulos.

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El impacto económico es inmediato, numerosas familias quedan sin trabajo y los productos de la canasta básica aumentan considerablemente debido a las dificultades para el abastecimiento.

Presidente mentiroso

Lógicamente, tras este nuevo episodio de abandono estatal, las personas comenzaron a manifestar rabia e impotencia contra las autoridades nacionales y departamentales. Al respecto, Derlis Silva, poblador de Bahía Negra, tildó de mentiroso al presidente Santiago Peña, quien en reiteradas ocasiones había manifestado que construirá caminos de todo tiempo para sacar del aislamiento al Alto Paraguay.

El morador, en un grupo de WhatsApp, exhibió un video de octubre de 2025, cuando el presidente de la República visitó la comunidad de Carmelo Peralta para verificar el avance de la construcción del puente de la bioceánica. En dicha oportunidad, el mandatario prometió una vez más, y ante la presencia del propio gobernador Arturo Méndez, que sacará del aislamiento a esta región chaqueña.

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Peña decía específicamente en dicha oportunidad, al referirse al jefe departamental: “Tu sueño, el sueño de tu pueblo, de que la ruta a partir de ahora empiece a subir hacia el Alto Paraguay, del kilómetro 65 a Toro Pampa y de Toro Pampa a Bahía Negra, sea una realidad y no ya un sueño. Que sea una realidad y vamos a conectar al Paraguay con el Alto Paraguay”, decía por entonces el presidente.

“¿Cómo se puede creer en la palabra del presidente, que ni siquiera pudo mandar reparar los caminos de tierra para evitar este nuevo aislamiento y, con ello, el sufrimiento de las familias que vivimos por estos lugares? Si esto no pudo hacer, mucho menos hará caminos asfaltados”, dijo ofuscado el poblador.

Por su parte, Genaro Ramírez, poblador de la comunidad de María Auxiliadora, una de las zonas más castigadas por el aislamiento del año pasado, al coincidir con lo manifestado por Silva sobre las mentiras del primer mandatario, dijo que también las autoridades de la zona son responsables de esta desidia, como el gobernador, los intendentes y los propios concejales.

“Se juega con las necesidades de los pobladores de una de las regiones más alejadas del país. No puede ser que con cada lluvia estemos aislados por varios meses, atendiendo los innumerables problemas que esto ocasiona, como la cuestión económica; numerosas familias quedan sin trabajo y los productos de la canasta familiar suben por las nubes, debido a lo difícil que se torna hacerlos llegar a las comunidades”, dijo.

Tránsito paralizado

Existe actualmente un promedio de 20 kilómetros de tramo intransitable debido al desborde de las aguas, en el camino que parte desde la ruta bioceánica y permite una salida hacia otras regiones a los pobladores de los distritos de Bahía Negra y Fuerte Olimpo. Esto hace que, desde inicio de semana, el tránsito esté totalmente interrumpido.

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En la capital departamental, una unidad del transporte público de pasajeros que debía partir este lunes hacia la capital del país se encuentra parada, a la espera de que se pueda normalizar el tránsito. La interrupción de este servicio afecta de forma considerable a los pobladores, atendiendo la escasez de medios de transporte en el departamento.

Por supuesto que tampoco pueden transitar los camiones transportadores de mercaderías ni los que llevan animales vacunos, hecho que afecta de forma negativa al rubro de la ganadería, principal y única actividad económica en el Alto Paraguay. Por de pronto, aún se encuentra transitable el camino que parte desde el casco central de Fuerte Olimpo hacia las poblaciones rurales del distrito.

Esto hace que las personas de estas comunidades puedan ser abastecidas desde la capital departamental a través del río Paraguay, gracias al servicio de embarcaciones menores que transportan carga de forma semanal.