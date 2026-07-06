Actividad hortícola genera ingresos económicos a familias en Fuerte Olimpo

Durante gran parte del año, los productos agrícolas comercializados en esta región del Chaco son traídos por comerciantes de otras zonas del país. Sin embargo, durante la temporada de otoño y, en especial, en invierno, numerosas familias aprovechan los días frescos para producir una diversidad de hortalizas, que luego son ofertadas en varias comunidades.

Lea más: En medio de la orfandad estatal productor se destaca en el cultivo de hortalizas en Fuerte Olimpo

Los productores afirman que es difícil y costoso intentar producir algún tipo de rubro agrícola durante la primavera y el verano, cuando la temperatura diaria sobrepasa los 40 grados. Por ello, aprovechan estos días frescos, en los que se obtienen una buena producción.

Costea estudios de los hijos

Doña Mercedes Denis, productora de esta comunidad, señaló que esta es la mejor temporada para labrar la tierra en la zona chaqueña, donde existe mucha agua y las temperaturas son ideales para obtener una buena producción.

La mujer, en compañía de sus hijos, se encarga de cultivar una diversidad de productos hortícolas en la pequeña finca que poseen dentro de la población, donde plantan lechuga, locote, zapallito, tomate, pepino, rabanito, acelga, cebollita y perejil, entre los principales rubros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Este año, y a diferencia de otros, realmente estamos obteniendo buena producción”, sostuvo la productora, al tiempo de señalar que logran buenas ganancias con la venta de las hortalizas. Incluso, llevan sus productos a otras localidades del distrito, como Puerto Guaraní, distante a 30 kilómetros de esta capital departamental.

La mujer refirió que sus hijos logran costear sus estudios universitarios con la venta de los productos, valorando el trabajo que realizan, ya que ellos mismos se encargan de cuidar la producción y luego salir a ofrecerla por las calles. “Realmente el resultado es óptimo”, sostuvo.

Finalmente, doña Mercedes pidió una mayor ayuda de las instituciones estatales, principalmente en relación con la obtención de semillas, ya que se torna bastante difícil conseguirlas. Comentó que, últimamente, estaban pudiendo adquirirlas en la localidad brasileña de Puerto Murtinho, distante a 70 kilómetros aguas abajo.

Pantanal

La población de Fuerte Olimpo está bordeada por las aguas del río Paraguay y por algunos riachos. Al otro extremo de estas salientes naturales, en pleno pantanal, se localizan lo que los pobladores denominan extensos bancos de arena, donde la tierra es rica en diversidad de productos orgánicos.

Esta situación es aprovechada por numerosas personas que se apropian de varias hectáreas, algunas para la cría de ganado y otras, como en el caso de los pequeños productores, para la producción agrícola de rubros como mandioca, batata, zapallo, entre otros.

Lea también: Se encarecen precios de verduras y frutas en Fuerte Olimpo

Lastimosamente, las personas que trabajan este tipo de tierras dependen de las subidas del río, atendiendo a que en épocas de crecida gran parte del pantanal queda bajo agua.

En algunas ocasiones, incluso, las crecidas se dieron de forma sorpresiva y varios productores agrícolas sufrieron importantes pérdidas en sus cultivos, que terminaron inundados. Los más afectados son los agricultores, ya que los ganaderos solo proceden a trasladar sus animales a tierras más altas.

Buscar producir todo el año

Si bien es cierto que las altas temperaturas son condicionantes que impiden a estos productores arriesgarse a producir durante todo el año, también se sabe que la zona cuenta con el río como fuente de agua inagotable, lo que podría ayudar a desarrollar la actividad de forma permanente.

Los menonitas en el Chaco central demuestran que es posible producir durante todo el año, y eso que no poseen una riqueza hídrica como la de esta zona, sino más bien ingenio y capacidad de trabajo.

Los productores de Fuerte Olimpo necesitan ser capacitados de forma real por las instituciones estatales, y no solo mediante charlas sin resultados concretos. También requieren una fuerte inversión en apoyo para la adquisición de sistemas de riego y cobertores que protejan la producción de los rayos del sol.

Cuando se realizan charlas a cargo de técnicos de instituciones estatales del área, que no son frecuentes y solo se dan en raras ocasiones o de alguna ONG, la actividad suele terminar con la entrega de algunas mallas de protección solar, conocidas como media sombra, además de algunos tanques y caños de agua, pero sin el seguimiento necesario.

Lo que sí abunda en estos encuentros son las fotografías para justificar las entregas, pero luego todo termina en la nada. Los productores quedan con una ayuda insuficiente, sin poder poner en funcionamiento el sistema, y con el paso del tiempo estos implementos terminan siendo utilizados en otras actividades que nada tienen que ver con la agricultura.