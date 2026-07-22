Culmina la construcción del Hospital Regional de Fuerte Olimpo y aguardan su equipamiento

El ingeniero José Félix Grau, principal responsable de la obra, mencionó que el costo total de la construcción supera los G. 18.000 millones. Los trabajos duraron cuatro años debido principalmente a varios inconvenientes, como la falta de desembolsos en algunas ocasiones. “Pasaron cuatro gobernadores para que finalmente se termine el hospital”, dijo el profesional.

Características edilicias

La obra abarca 4.000 m² de construcción, sobre un terreno donde antes solo había palmares y agua, una zona baja, para lo cual se tuvo que realizar una cimentación semiprofunda, levantando toda la estructura sobre capas de pilotes. El edificio está asentado sobre 540 pilares de fundación, lo que asegura su estabilidad, refirió Grau.

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Entre las principales características, la nueva obra cuenta con varios bloques, acordes a las exigencias de un hospital de esta envergadura. Uno de estos está destinado al área de urgencias, que a su vez se divide en urgencias de adultos y pediátricas, cada una con salas de recepción, acogida y clasificación, reanimación y procedimientos menores de enfermería.

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Otro pabellón, destinado a los pacientes internados, cuenta con nueve salas, cada una con sus respectivos sanitarios y una capacidad total de 32 camas. En otro de los pabellones se localizan las salas de reuniones o conferencias, un área para familiares de los pacientes internados y un amplio comedor para el personal de blanco.

“En estos momentos, y a pesar de haber culminado ya los trabajos contemplados en el contrato, seguimos acompañando a los funcionarios del Ministerio de Salud, quienes, al verificar la obra, nos solicitan algunos trabajos extras para que se pueda equipar el nuevo local”, dijo finalmente el constructor.

Camino a poder equiparlo

El director regional, Dr. Ariel Acuña, se mostró contento con la visita de numerosos funcionarios del Ministerio de Salud, quienes procedieron a realizar un relevamiento de datos para equipar de forma rápida el nuevo hospital para que entre en funcionamiento en beneficio de los pobladores del departamento.

Estos profesionales recorren las diferentes áreas de la nueva obra, como internación, quirófano, imágenes y farmacia, con el objetivo de relevar datos sobre todo lo que hará falta, tanto en mobiliario como en equipos médicos.

También se encuentran entre estos funcionarios los responsables del área de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, quienes buscan determinar la cantidad de personal que será necesaria para poner en funcionamiento el nuevo hospital.

A partir de estos trabajos y una vez que se logre equipar el establecimiento con los equipos médicos, que según el gobernador Arturo Méndez estarían a cargo de la Itaipú Binacional, a través de la promesa realizada por el propio presidente de la República, Santiago Peña, se deberá buscar la manera de que puedan venir médicos especialistas a trabajar en este lugar.

Incentivo económico

Desde el Ministerio de Salud, inclusive la propia ministra María Teresa Barán había asegurado que los médicos especialistas se niegan a venir a trabajar a estos lejanos lugares. Sin embargo, lo que el Gobierno debe hacer para lograr la venida de estos profesionales es incentivar económicamente sus salarios.

Conversando con varios médicos especialistas, estos alegan que no es que no quieran venir a trabajar por esta zona, sino que el salario que actualmente ofrece el Ministerio de Salud es ínfimo en relación con el alto costo que representa vivir en estos lugares.

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Actualmente, el salario base que percibe un médico a nivel país es de apenas G. 4.500.000, y con ese monto resulta difícil atraer a algún especialista a la zona, sobre todo porque estos profesionales tienen mayores oportunidades en lugares cercanos a la capital del país.

De esta manera, la llegada de médicos especialistas que puedan trabajar en el nuevo Hospital Regional de Fuerte Olimpo, lo que ayudará a disminuir de forma considerable los permanentes traslados de pacientes hacia hospitales de otras regiones, depende exclusivamente de que se les ofrezcan incentivos económicos.

Si no llegan médicos especialistas, sobre todo en áreas específicas como cirugía, anestesiología, ginecología, pediatría y clínica médica, entonces el nuevo hospital no será la solución para los pobladores, y las evacuaciones de pacientes hacia la capital del país, Concepción o Pedro Juan Caballero, continuarán.