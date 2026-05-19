En Fuerte Olimpo, pacientes son atendidos en Hospital con goteras y humedad

Personal de blanco, que prefirieron no dar sus nombres por temor a represalias, informaron de la situación precaria en la cual se trabaja desde hace bastante tiempo en este nosocomio. Una de las denuncias hace referencia al deterioro de la estructura del viejo hospital, que presenta numerosas goteras en días de lluvias, ocasionando la aparición de moho en las paredes, producto de la humedad generada por las filtraciones de agua.

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“En estas condiciones debemos realizar la atención a los pacientes”, mencionó uno de los denunciantes, señalando que incluso se pone en riesgo la salud de las personas, sin que a los responsables parezca interesarles este panorama que arrastran hace años.

“En días de lluvias es mejor estar afuera que adentro”, afirmaron al describir las constantes filtraciones de agua provocadas por las grietas del techo. A pesar de que los encargados están al tanto de la situación, no se consigue presupuesto para las reparaciones.

Los denunciantes creen que las autoridades solo esperan habilitar el nuevo edificio; sin embargo, esto sigue siendo una incertidumbre, ya que hasta el momento se desconoce una fecha probable de inauguración.

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Sin médico anestesista y sin cirugías

En el mal llamado Hospital Regional de Fuerte Olimpo no se realiza ningún tipo de cirugía desde hace 17 meses, debido a que el Ministerio de Salud no logró contratar a un nuevo médico anestesista, en reemplazo del profesional que anteriormente se desempeñaba en esta área.

Desde entonces, todos los casos que requieren intervenciones quirúrgicas, por más pequeñas que sean, deben ser derivados a hospitales de otras regiones, incluso hasta la capital del país o al Hospital Regional de Concepción, representando un enorme desafío por las grandes distancias que se deben recorrer.

Los traslados de pacientes se realizan por tierra, agua y aire. Por ello, es común observar la llegada del avión militar utilizado para evacuaciones médicas, inclusive en horas de la noche o madrugada, en el aeropuerto de esta comunidad chaqueña.

Cuando los caminos lo permiten, las evacuaciones se realizan por vía terrestre, recorriendo cientos de kilómetros en condiciones muchas veces precarias. También se cuenta con embarcaciones ambulancia, utilizadas en determinados casos, especialmente para comunidades ribereñas o aisladas.

En estas condiciones, en el hospital solo se realizan primeros auxilios, atenciones de enfermedades básicas y permanentes charlas educativas, todo esto debido a la falta de médicos especialistas, como ocurre con la ausencia de un anestesista, situación que mantiene paralizado el servicio de cirugías desde hace más de un año.

Cinco años de construcción

Mientras el viejo edificio del Hospital Regional de Fuerte Olimpo continúa en las precarias condiciones ya denunciadas, pasaron cinco años del inicio de construcción del nuevo local, sin que hasta la fecha se logre su terminación, por lo que resulta incierto pensar en una pronta habilitación del futuro nosocomio.

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La obra, a cargo de la Gobernación de Alto Paraguay, comenzó en mayo de 2021 y hasta el momento ya demandó una inversión de G. 15.500 millones. Inicialmente, la fecha de culminación estaba prevista para enero de este año, pero luego de varias prórrogas los trabajos continúan y apenas se siguen realizando retoques finales.

Otro gran inconveniente que se presentará con este nuevo edificio será la necesidad de equiparlo adecuadamente y, sobre todo, de que el Ministerio de Salud contrate médicos especialistas para garantizar su funcionamiento.

De no concretarse estas condiciones, el nuevo hospital corre el riesgo de convertirse en un “gran elefante blanco”, tal como había advertido el obispo del Chaco, Gabriel Escobar.

Intentamos conocer la versión del director regional, Ariel Acuña, pero una vez más no respondió nuestras llamadas ni los mensajes enviados, tal como viene ocurriendo desde hace un tiempo en su relación con la prensa, al menos para nuestro medio.