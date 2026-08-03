Productores del Alto Paraguay preocupados por eventual nuevo aislamiento

En el 2025, esta región chaqueña sufrió un aislamiento de más de 100 días como consecuencia de las intensas lluvias que inundaron los caminos. En los primeros meses de este año, las precipitaciones fueron menores, pero de igual forma volvieron a anegar varios tramos ruteros, provocando un encierro forzado de los pobladores durante 40 días.

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Con la llegada del fenómeno de El Niño, se anuncian nuevamente importantes precipitaciones a partir de los primeros días de septiembre, las cuales se intensificarían en los meses siguientes. De cumplirse este pronóstico, todo el departamento del Alto Paraguay volvería a sufrir un nuevo aislamiento debido a la precariedad de los caminos de tierra.

Si no hay caminos, no hay venta de animales

Nevercindo Cordeiro, vicepresidente de la Regional Alto Chaco de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), dijo que las pérdidas económicas que sufre el sector ganadero durante los prolongados períodos de aislamiento generan un efecto en cadena que termina perjudicando a toda la población.

“Si no hay caminos, no hay venta de animales vacunos, porque no podemos hacer llegar la producción a los centros frigoríficos", expresó el productor. Agregó que esta situación afecta no solo a quienes trabajan en las estancias, sino a toda la economía regional.

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Explicó que, cuando la actividad ganadera se paraliza, deja de circular dinero en la zona. Los choferes de los camiones transportadores de ganado quedan sin trabajo, disminuye la venta de combustibles en las estaciones de servicio y los comerciantes tampoco pueden abastecerse de mercaderías. “La pérdida económica afecta a todos”, afirmó.

Los numerosos aislamientos que vienen sufriendo de manera permanente los productores han provocado además una reducción del hato ganadero del departamento, que llegó a acercarse a los dos millones de cabezas y actualmente supera apenas los 1.700.000 bovinos.

La imposibilidad de trasladar la producción hacia los frigoríficos también redujo el porcentaje de carne vacuna destinada a la exportación. Antes de que estos aislamientos se volvieran frecuentes, el 34 % de la producción del Alto Paraguay se exportaba; actualmente ese porcentaje ronda el 30 %.

Finalmente, Cordeiro sostuvo que con la disminución de las exportaciones también pierde el Estado, ya que deja de percibir importantes ingresos tributarios, por lo que el perjuicio termina siendo generalizado.

Reparación tardía y a cuenta gotas

La reparación de caminos en el departamento avanza de manera lenta y tardía debido a que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) libera los recursos de forma gradual. Como consecuencia, las empresas adjudicadas apenas realizan trabajos de mantenimiento para mantener transitables los tramos más críticos antes de la llegada de las lluvias.

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En enero de este año comenzaron los trabajos de reparación de caminos; sin embargo, en varias ocasiones y durante varios meses las obras quedaron paralizadas debido a la falta de desembolsos por parte del MOPC.

Si las intensas precipitaciones llegan en septiembre, como prevén los pronósticos, los pobladores volverán a quedar aislados, ya que hasta la fecha no se elevaron a la altura necesaria los sectores más críticos de los caminos. Incluso, todavía no se ha colocado un solo centímetro de los tubos que deberían funcionar como sistemas de drenaje.

Las proyecciones sobre el volumen de lluvias previsto para los próximos meses no son alentadoras para el Alto Paraguay, que podría enfrentar uno de los peores aislamientos de los últimos años.