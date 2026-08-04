Fuerte Olimpo refuerza defensa costera ante amenaza de El Niño y aislamiento por lluvias

En el 2016 fue la última vez que se reparó el muro, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Desde entonces pasaron diez largos años y actualmente la defensa costera presenta un importante deterioro, con el riesgo de que no pueda soportar una eventual crecida desproporcionada del río, lo que sería catastrófico para los más de 5.000 pobladores que viven en esta comunidad.

El muro de tierra funciona como una especie de gran palangana y protege a toda la comunidad de las crecidas del río y de los riachos de los alrededores, por ello las aguas de lluvia que se acumulan dentro de la población necesitan ser bombeadas cuando no pueden ser evacuadas de forma natural, precisamente porque el río aumenta su caudal.

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Aumentar la altura de la defensa costera

Anastacio Martínez, jefe de Vialidad de la Gobernación, explicó que los trabajos consisten en cargar grandes cantidades de tierra sobre el muro para elevar nuevamente su altura, debido a que con el paso del tiempo la estructura sufrió un importante desgaste y actualmente presenta varias grietas.

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“Ahora que aún tenemos tierra seca, estamos procediendo a realizar esta tarea para luego efectuar la compactación y hacer que el muro pueda soportar una eventual crecida anormal del río. Estamos trabajando contra reloj, atendiendo que el pronóstico de las grandes precipitaciones que se anuncian está próximo”, señaló el funcionario.

Agregó que cuentan con las maquinarias necesarias y trabajan de manera continua. Además, indicó que la Secretaría de Emergencia Nacional liberó 30.000 litros de combustible como apoyo para estas tareas.

Son más de 3.000 metros de muro los que deben ser intervenidos. La elevación de la altura se realizará por sectores, ya que existen lugares donde el desgaste de la tierra es mucho mayor, mientras que en otros puntos la carga será menor, explicó finalmente “Don Chaco”, como es conocido el trabajador.

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Aislamiento por falta de caminos

De cumplirse las predicciones de abundantes lluvias para la zona, una vez más pobladores de diversas comunidades podrían quedar aislados debido a las lentas y precarias reparaciones de los caminos de tierra, como consecuencia de la escasa liberación de fondos por parte del MOPC a las empresas contratistas.

Existen sectores bastante críticos donde no se realizaron los levantamientos de terraplén a la altura necesaria. Tampoco se construyeron cunetas ni se colocaron los tubos que deberían funcionar como sistemas de desagüe para permitir la circulación de las aguas durante los días de lluvia.

Con este panorama, donde no se ejecutaron las obras necesarias, las aguas, al no tener circulación, volverán a inundar los caminos durante varios kilómetros, iniciándose un nuevo período de aislamiento.

En el 2025 el aislamiento que afectó a la zona superó los 100 días. Este año, a pesar de que las lluvias fueron menos intensas, nuevamente se produjo un encierro forzado de los pobladores que se extendió por más de 40 días.

Durante los períodos de aislamiento, las personas no pueden salir de sus comunidades, lo que genera numerosos inconvenientes para acceder a alimentos o llegar a un centro hospitalario en casos de urgencia. El servicio de helicóptero habilitado durante estas emergencias no logra cubrir las numerosas necesidades de los pobladores