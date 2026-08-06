Alto Paraguay: tras cambio de jefes policiales, se espera que continúen los controles preventivos

El comisario general inspector Wilfrido Meza dejó una buena impresión de la labor policial dentro de este departamento chaqueño durante el tiempo que estuvo al frente de la Dirección Departamental y, como nunca antes, se encargó de implementar un control preventivo para dar seguridad al ciudadano.

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La falta de control dentro de las poblaciones era precisamente la preocupación permanente de los pobladores, atendiendo la gran cantidad de personas extrañas que visitan la zona y, sobre todo, aquellas que poseen cuentas con la justicia y que suelen trabajar en las numerosas estancias de la región.

En todos los puestos policiales, sobre todo aquellos ubicados al costado de la ruta, comenzaron a realizarse controles de vehículos, algo normal para los uniformados en cualquier parte del país, pero que, sin embargo, curiosamente en el Alto Paraguay casi nunca se realizaba.

Estos controles se llevan a cabo a cualquier hora del día y de la noche e inclusive son controladas las personas que circulan a caballo provenientes de las estancias hacia las comunidades.

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De forma permanente se puede observar a uniformados custodiando los lugares públicos, como por ejemplo la plaza central de Fuerte Olimpo, donde anteriormente, de forma casi constante, se registraban hechos de violencia y peleas entre personas alcoholizadas. Hace bastante tiempo que esto acabó en la capital departamental.

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Casi por primera vez también se puede observar la presencia de agentes policiales a la entrada y salida de las instituciones educativas de las diferentes comunidades. Es para ordenar el tránsito vehicular y proteger la integridad de los alumnos y maestros.

La presencia de más uniformados en el departamento, sin duda, ayudó para que el jefe policial pudiera encargarse de la distribución de sus agentes en esta enorme región, con el objetivo de realizar estos controles.

Por de pronto, toda la ciudadanía espera que el nuevo director departamental continúe con este tipo de labor y, por supuesto, la mejore aún más, para beneficio de las familias chaqueñas.

Vasto territorio

El Alto Paraguay posee 82.349 km² de territorio, el segundo más extenso del país, y si bien su población apenas supera los 20.000 habitantes, la grandiosidad de su extensión obliga a los uniformados policiales a realizar controles, atendiendo que por la zona es común el paso de vehículos que transportan drogas provenientes de territorio boliviano.

Otro de los principales hechos delictivos que se sucede en el departamento tiene relación con el robo de animales vacunos, y en gran cantidad, atendiendo que la región se caracteriza por ser una zona altamente ganadera. De allí la importancia de estos controles ruteros que se implementaron últimamente.

Para el día de hoy está prevista la llegada a la zona del nuevo jefe de Orden y Seguridad, el comisario principal Justino Miguel Gorgge, quien reemplaza a la comisaria principal Maricel Cartaman. En tanto, el nuevo director de Policía del departamento, el comisario general inspector Reinaldo Delgado Arce, debería llegar a esta capital departamental la próxima semana.