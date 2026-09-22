Viviendas sin techo en Puerto Casado y apagón en todo Alto Paraguay tras paso de temporal

El temporal se produjo pasada las 21:00 de este lunes, según comentó Saturnino Ferreira, quien, además de ser concejal municipal, integra el equipo de prensa del Concejo de Emergencia Departamental de esta comunidad chaqueña. Relató que los vientos fueron bastante fuertes y que el fenómeno tuvo una duración de más de media hora.

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Comentó que recibió la llamada de una mujer que se encontraba en su vivienda en compañía de sus hijos menores, entre ellos un bebé de apenas tres meses de edad. Cuando llegó al lugar, en medio del temporal, pudo constatar que parte del techo de la casa ya había sido desprendido por los fuertes vientos.

En medio de la desesperación y la oscuridad, debido a que el suministro de energía eléctrica de la ANDE se había cortado precisamente a consecuencia del temporal, comenzó a llamar a la mujer. Ésta, en compañía de sus seis hijos, se encontraban debajo de la cama, donde se refugiaron para protegerse de la tormenta.

Posteriormente, comenzó a ayudar a otras personas para trasladarlas a lugares más seguros. El edil comentó que son varias las viviendas dañadas por el paso del temporal, pero por fortuna, no se registraron personas afectadas físicamente.

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Concejo de Emergencia

Cristian Ávalos, bombero voluntario, dijo que se activó de manera correcta el sistema de seguridad implementado a través del Concejo de Emergencia de la comunidad. Los integrantes pudieron comunicarse mediante WhatsApp para coordinar las tareas de asistencia a los afectados y trasladarlos a lugares más seguros.

Se habilitó un albergue temporal en un sector del Hospital Distrital, pero no llegó a utilizarse, debido a que las personas afectadas prefirieron trasladarse a las casas de sus familiares o conocidos. Ávalos volvió a mencionar que no existen personas afectadas físicamente y que los daños registrados son solamente materiales.

Durante la mañana de este martes, en compañía de los integrantes del Concejo de Emergencia, se realiza una recorrida por los diferentes barrios de la población para un relevamiento de datos sobre la cantidad de viviendas dañadas por el temporal y, de esa manera, gestionar la ayuda de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

“No tenemos aún los datos exactos, pero son varias las casas cuyos techos fueron desprendidos por la intensidad del viento. Tenemos 12 barrios que recorrer y, solo en los dos primeros barrios, ya detectamos más de 30 viviendas”, sostuvo.

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El concejal Ferreira, por su parte, mencionó que serían más de 100 las casas dañadas por la intensidad del viento. La cifra podría elevarse aún más, ya que también se tiene reporte de que en las comunidades indígenas del distrito el temporal causó estragos en las viviendas.

Apagón

El temporal que afectó a Puerto Casado provocó que, durante varias horas, todo el Alto Paraguay, quedara a oscuras, debido a que los fuertes vientos derribaron columnas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

En la mayoría de las comunidades, el servicio de energía eléctrica se normalizó cerca de las 4:00 de la madrugada, mientras que en otras poblaciones la electricidad volvió recién alrededor de las 9:00 de este martes.

Actualmente, todo el departamento ya cuenta nuevamente con el suministro de energía eléctrica.