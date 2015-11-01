Contra el reglamento FIFA

Fueron 34 segundos. Tiempo suficiente para generar un sinfín de comentarios y polémica generalizada; además de violar la ley del Deporte de nuestro país y los reglamentos de la Asociación Paraguaya de Fútbol (AFP) y de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), la matriz del balompié a nivel mundial. Todo esto consiguió el candidato oficialista a la intendencia de Asunción, Arnaldo Samaniego, quien aspira a su segundo período al frente de la comuna capitalina.

Es que en horas de la tarde del viernes, el grupo “Iniciativa Republicana” publicó un spot en el que se utilizó el equipamiento oficial de la Selección Paraguaya y fue grabado dentro del mismo de campo de juego del estadio Defensores del Chaco. Del video participaron los exfutbolistas César “Tigre” Ramírez y Ricardo “Mono” Tavarelli, ambos identificados con los colores de Cerro Porteño y Olimpia; además Nelson “Pipino” Cuevas y el exarquero de la Albirroja José Luis Chilavert.

Ninguno de los cuatro participantes del video vota en la capital. De hecho, Ramírez es actualmente candidato a concejal por el Partido Colorado en Curuguaty, departamento de Canindeyú. Por su parte, Chilavert es conocido por saber ubicarse políticamente y un ejemplo de ello es que pasó de ser defensor de Fernando Lugo a aliado de Horacio Cartes.

Como ya lo había señalado ABC Color el sábado, el spot viola abiertamente lo establecido por la Ley del Deporte (2874/2006) que en su artículo 33 expresa: “...Se prohíbe toda actividad, propaganda, campaña o acto proselitista de carácter político partidario o religioso en sus instalaciones”.

Al mismo tiempo, viola lo establecido entre los principios de la APF, que -al menos en el papel- se declara “neutral en asuntos políticos y religiosos”. Un dato no menor es que el actual titular de la matriz del fútbol paraguayo, Alejandro Domínguez Wilson Smith, es hijo de Osvaldo Domínguez Dibb, quien aspirara alguna vez a ser candidato a la presidencia de la República por la ANR e incluso pugnó por la presidencia del Partido Colorado.

De hecho, el titular de la APF es también afiliado a la ANR. Además, la candidatura de Juan Ángel Napout y Alejandro Domínguez (presidente y vicepresidente, respectivamente) para la APF allá por 2006 contó con el fuerte apoyo del entonces titular del club Libertad y hoy presidente del Paraguay, Horacio Cartes, quien hoy actúa casi como jefe de campaña de Arnaldo Samaniego para las elecciones municipales del próximo 15 de noviembre. Cuando Napout y Domínguez asumieron en la matriz del fútbol paraguayo, Cartes se convirtió en el encargado del departamento de selección.

Por si al amable lector no le parece suficientemente grave lo anteriormente expuesto, todavía queda un punto que debe ser tenido en cuenta y es que el spot de tinte proselitista de Arnaldo Samaniego también violó los reglamentos de la FIFA, la mismísima matriz del fútbol mundial.

“Se prohíbe terminantemente la promoción o el anuncio por cualquier medio de mensajes políticos o religiosos o cualquier otro acto político o religioso en el estadio o sus inmediaciones antes, durante y después de los partidos”, señalan los reglamentos de la FIFA en uno de sus apartados.

Es decir, la APF podría exponerse a alguna sanción por parte de la matriz del balompié mundial.

No es la primera vez que se utiliza un predio deportivo, violando la ley, para realizar campañas proselitistas. En febrero pasado, el polideportivo de la mismísima Secretaría Nacional de Deportes (SND) fue utilizado como sede del lanzamiento de campaña al entonces aspirante oficialista a la presidencia de la ANR, Pedro Alliana.

Si bien las autoridades trataron de justificar diciendo que se había recibido un importante canon, lo cierto es que con la presencia del mismo presidente de la República, Horacio Cartes, se había violado la ley del Deporte.

De hecho, el exsenador y actual asesor del presidente Horacio Cartes, Marcelo Duarte, señaló en aquella ocasión que haber utilizado el predio de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) para un acto partidario fue “una decisión poco feliz”. “Para mí es un error, sin duda”, había reconocido.

juan.lezcano@abc.com.py - @juankilezcano