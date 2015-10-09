Incautan documentos relacionados a la hija de Meyer

Dentro del marco de la investigación de hechos de corrupción dentro de las facultades de la Universidad Nacional de Asunción, la fiscal Yolanda Portillo se constituyó en la sede del Instituto Superior de Arte (ISA), donde Magalí Meyer es auxiliar de la cátedra de Indumentaria y Diseño.

La fiscal incautó documentos como la prestación de cátedra y marcaciones del ISA. La agente explicó que, según lo recabado, las mismas autoridades, en este caso el director del Instituto, había solicitado a la Facultad de Arquitectura que Magalí Meyer sea auxiliar debido a que promueven a sus propios egresados.

El Ministerio Público se encuentra investigando a la hija del decano de Arquitectura y candidato a intendente de Asunción, Ricardo Meyer, por una denuncia de supuesto cobro indebido. La semana pasada, la agente fiscal Yolanda Portillo allanó las oficinas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA, junto a la fiscal coadyuvante María Genoveva Figueredo.

Meyer fue rector de la Universidad Nacional de Asunción de manera interina por unos días, posteriomente presentó su renuncia asumiendo esta mañana como nuevo rector Abel Bernal, decano de la Facultad Politécnica.

