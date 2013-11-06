Investigarán show stripper

“Lo primero que nosotros tenemos que verificar es que si eso fue en horas de clases y en qué condiciones abandonaron las clases”, explicó la ministra.

Manifestó que aún no cuentan con muchas evidencias sobre el caso que está siendo investigado. Sin embargo, contó que hubo un pedido al Ministerio de Educación para la realización de una jornada sindical de los maestros.

“Aparentemente fue en un día hábil y en hora laboral. Hay que saber con qué motivo no se dieron clases ese día”, expresó Lafuente, en comunicación con radio 730 AM.

En otro momento, la ministra lamentó que los maestros transmitan estas enseñanzas a los alumnos.

“Esto nos muestra que los adultos en vez de desarrollar una formación integral como lo estamos planteando desde aquí, formamos parte de la sociedad de consumo, lastimosamente”, subrayó.

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Reiteró que la investigación gira en torno a los motivos por los cuales suspendieron las clases para la jornada de integración que terminó en un show erótico.

“Le estamos pagando salarios para trabajar y cómo es que llegaron a esa suspensión de actividades”, finalizó Lafuente.