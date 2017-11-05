Historia sobre una madre paraguaya en EE.UU.

“Un amor del tamaño del mar” se titula el artículo publicado en la página de Infobae latinoamérica escrito por Jaime Bayly, el periodista peruano y conductor de tevé que vive en los Estados Unidos. La protagonista de esta historia es una paraguaya que hace 10 años vive en Norteamérica trabajando para solventar a sus hijos, tiempo por el cual no los ha podido besar ni abrazar. Ellos quedaron a cargo de la abuela.

En un ameno relato, de elogio a las características de la lengua y el acento nacional, Bayly cuenta que nuestra compatriota trabaja en su casa y que su distanciamiento físico de sus seres queridos se debe a que si retorna a nuestro país no podrá ingresar de nuevo a los Estados Unidos. Esta razón la ha obligado a comunicarse con sus hijos solo a través de videollamadas en internet.

Isidro Daniel y Paula Edith, tenían solo cinco y tres años, respectivamente, cuando ella partió para buscar un futuro mejor y hoy ya son todos unos adolescentes. El periodista indica que Lorenza logró comprar una casa en el interior del país, fruto del ahorro de todo su trabajo como limpiadora en Estados Unidos. Ese hogar es donde ahora residen su mamá e hijos.

El comunicador expresa su admiración hacia la moral y la ética de Lorenza, quien según afirma, no lee libros de literatura sofisticada, pero aún así concibe sabios pensamientos. Dice que es mucho tiempo para una madre sin ver a sus hijos y decide pagarles un viaje a ellos, de manera a que por fin la visiten.

En una emocionante descripción, detalla las ansias de la madre en la previa de la llegada de los adolescentes y el encuentro que destella añoranza y amor, añejados durante tantos años. Bayly resalta la sencillez de los jóvenes paraguayos, su agradecimiento a la vida y amor hacia la música. A todo esto manifiesta su deseo de que conozcan a sus hijos para que aprendan esa humildad de ellos.

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Resalta la cualidad del amor de esta familia y lo compara con el tamaño del mar al ver en sus ojos ese etéreo sentimiento que une a las personas sin importar la nacionalidad o la condición social. Culmina así el fragmento de una de las tantas historias de madres paraguayas que dejan alma y vida por mantener a sus hijos, a pesar de la dolorosa distancia.