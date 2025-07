“Si no renuevan buses saldrán del sistema”

Encina aclaró que esta disposición se cumplirá recién a finales de 2015 y las empresas tienen dos opciones; la primera es anotarse para los bonos antes del 31 de octubre. Hasta el momento la firma Ytororó ha sido la única que ha presentado un pedido formal para acceder al subsidio. Aquellos que se presenten antes de esta fecha incluso podrían acceder a un subisidio de hasta el 30%.

En tanto que la segunda opción ya dependerá del pecunio de la empresa teniendo en cuenta que el plazo para acceder a la ayuda gubernamental fenece en 10 días, en este caso tienen 14 meses para contar con nuevos vehículos, de lo contrario se abrirá un sumario de cancelación del servicio, explicó Encina a la 780 AM. “Sería una lástima que no lo hagan, ya que la renovación será beneficiosa para el usuario y creemos que hay empresas que no querrán perder sus líneas”, recalcó.

Por otro lado desestimó las opiniones de empresarios de transporte que consideran que el usuario no pagará por un servicio diferenciado, Encina sostuvo que las opiniones ciudadanas reflejan lo contrario y la encuesta realizada por la Ucetrama en realidad fue mal enfocada para que las respuestas sean a la medida del gremio.

De acuerdo al representante de los empresarios, los acuerdos que firmaron con el Gobierno no se respetan y por ello los transportistas aún no presentaron un solo proyecto para renovar sus flotas.