Cae supuesta instigadora de amenazas a periodista

Una comitiva encabezada por la fiscala Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, allanó la casa y el estudio jurídico, situados en Asunción, propiedades de la abogada Zully Ortiz García, quien quedó detenida. Esto en el marco de la investigación sobre las amenazas y coacción que había denunciado el periodista Carlos Benítez, a su vez por las publicaciones relacionada a la “mafia de los pagarés”.

Los procedimientos se llevaron a cabo en la vivienda de la abogada Ortiz, ubicada entre las calles 23 Proyectada y Morelos de Asunción; así como en su estudio jurídico situado sobre la avenida Colón y la calle Berlín, también en la capital. La tercera intervención se dio en el barrio Roberto L. Pettit, donde reside la supuesta intermediaria de Ortiz.

Por este caso, en octubre de 2025 había sido detenido un hombre de profesión mecánico, quien en su declaración indagatoria brindó detalles y nombres, entre ellos el de la abogada Zully Ortiz, lo que permitió a los investigadores tener elementos de sospecha y realizar allanamientos a su vivienda y su estudio jurídico.

De acuerdo con los datos de la investigación, la abogada Zully Ortiz se habría valido de una persona bastante allegada al mecánico para realizar las publicaciones amenazantes a través de las redes sociales en contra el periodista Carlos Benítez.

Esa persona le habría avisado a Ortiz cada vez que se reunía con el mecánico y tenía acceso al celular del mismo. Esas oportunidades habrían sido aprovechadas por la profesional del derecho para remitirle lo que debía publicar, utilizando términos jurídicos y datos sobre los expedientes a los cuales solo ella tenía acceso, para que la intermediaria publique bajo las instrucciones de Ortiz.

Motivación del ataque habría sido la “mafia de los pagarés”

Entre las 19:30 y las 21:30 del 18 de septiembre de 2025, personas aún no identificadas atacaron con dos disparos contra la residencia del periodista Carlos Benítez, situada en Lambaré. Uno de los proyectiles impactó contra la verja de la propiedad y otro, traspasó la puerta principal de madera, una mampara de blindex y terminó en el quincho, ubicado en la parte trasera.

Tras aquél ataque, Benítez fue consultado sobre si tenía sospechas de quién podría estar detrás del mismo, a lo que expresó “estoy en un 90 por ciento seguro, quizás más en un porcentaje más elevado, que esto vendría del lado del esquema criminal de la ‘mafia de los pagarés’, porque ese sector es el que nos ataca, el que hace ofrecimientos, y busca que paren las publicaciones”.

En otro momento, cuando fue consultado sobre si recibió amenazas previamente, Benítez refirió que “venía recibiendo y también gente de mi equipo, mensajes de ataques de tinte personal, a través de perfiles falsos. Después los mismos se fueron transformando en algunos mensajes subidos de tono”.

Todo eso ocurrió mientras su casa estaba en refacción y se instalaba mientras en hoteles. En este contexto recordó que, durante uno de los mensajes que recibió decía: “si no quería andar de hotel en hotel, ellos tenían un lugar más seguro para mi”. Agregó, “esto evidenció que tenían conocimiento de mi movimiento, por eso me preocupó ese mensaje” y comunicó a la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de la Fiscalía.

Mecánico fue considerado como autor de amenazas

El 30 de octubre de 2025, la fiscala Ruth Benítez lideró un allanamiento en un taller mecánico. En el sitio fue detenido un hombre de 42 años, de profesión mecánico, como principal sospechoso de ser el autor de las amenazas dirigidas mediante las redes sociales al periodista Carlos Benítez.

De hecho, la representante del Ministerio Público lo había imputado por los hechos punibles de coacción y amenaza de hecho punible, teniendo en cuenta el contenido de los escritos virtuales que se dejaban en publicaciones del medio de Benítez y el perfil desde el cual se realizaban estas.

Al mismo se llegó luego de que el periodista Carlos Benítez denunciara tanto el atentado a su domicilio, ocurrido el 18 de septiembre, como las amenazas dirigidas a su persona en redes sociales.

El comunicador facilitó links de los perfiles que emitían dichas amenazas, así como capturas de pantalla de los mensajes. Todos estos elementos fueron analizados y, de tres perfiles que fueron facilitados, solo uno siguió activo y era el del mecánico.

Abogada está procesada por la “mafia de los pagarés”

El 7 de octubre de 2025, la abogada Zully Concepción Ortíz García (47 años) y Mirtha Elizabeth Metel Ramírez (59), representante y asociada de la firma “Vanessa y Asociados SA”, respectivamente, fueron acusadas por estafa por los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Belinda Bobadilla y Jorge Arce, así como el fiscal Leonardi Guerrero.

La referida investigación está relacionada también a la actividad irregular expuesta y conocida como “mafia de los pagarés”. Del ilícito resultó víctima Ángela Mabel Zárate Ortigoza, quien según los antecedentes del caso firmó dos pagarés con “Vanessa y Asociados SA” el 8 de octubre de 2013.

Los documentos de compromiso de pago eran por los montos de G. 3.360.000 y G. 3.840.000, a ser abonados en 24 cuotas de G. 140.000 y G. 160.000, respectivamente, vía débito automático de salarios depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF). Las deudas fueron pagadas y canceladas el 23 de setiembre de 2015.

Pese a que la mujer había saldado sus deudas, la abogada Zully Ortiz intentó, en dos ocasiones, cobrar nuevamente dichos compromisos iniciando acciones judiciales para ello.