UGP no confía en Miguel Lovera, titular del Senave

Así lo manifestó Héctor Cristaldo, titular de la UGP."No existe un relacionamiento, pero es por decisión de los miembros de la UGP. No se lo considera como un interlocutor, porque tiene una larga trayectoria de activismo de antiproducción", indicó Héctor Cristaldo, de la UGP, a la 780 AM.



El gremio de la producción solo tendrá vínculos con el ministro de Agricultura, porque no confian en el titular del Senave, indicó Cristaldo.