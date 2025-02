Paraguay, fuera del top 10 de las APP

Desde el 2009 se realiza la medición del entorno propicio para las alianzas público-privadas (APP), elaborada por Economist Impact, la unidad de análisis del grupo The Economist. En su reciente informe deja fuera a Paraguay del top 10 de los países con mejores índices para poner en marcha alianzas eficientes y sostenibles, entre el sector público y privado.

El informe, que evalúa la capacidad de los países para movilizar inversión privada hacia proyectos de infraestructura, ubica a Paraguay en el puesto 14 de los 26 países estudiados de la región. En el índice general el país alcanza una calificación de 50,7 sobre 100.

Paraguay se destacó en la medición, con una puntuación de 86.2, en el indicador “reglamentos e instituciones”, logrando ocupar el séptimo lugar en esta categoría, lo que significa que tiene normativa adecuada e instituciones responsables, sin embargo aún existen barreras en otras áreas como financiamiento, seguimiento y evaluación del impacto de los proyectos.

La medición evalúa la capacidad de los países para captar inversión respecto a cinco componentes: normativas e instituciones, preparación de proyectos y sostenibilidad, financiación, gestión de riesgos y seguimiento de contratos y evaluación del desempeño e impacto alcanzado.

Brasil, Chile y Colombia están en el top 3 y lideran la región con un rendimiento importante. El primero logró una calificación de 77.9, el segundo de 76.9 puntos y Colombia se ubicó en el tercer puesto con 70.3 puntos.

Inversión regional de US$ 760.000 millones

Según el informe, existe interés por las APP en la región. Esto se ve plasmado en una inversión total en proyectos durante la última década (2014-23) que alcanzó los US$ 160.000 millones, logrando un crecimiento del 14 %, comparado con los US$ 141.000 millones alcanzados entre el 2011 y el 2020.

El número de proyectos pasó de 500 a 640 iniciativas financiadas en América Latina y el Caribe. Los sectores del transporte y energías renovables representan el mayor porcentaje, 37% y 36%, respectivamente.

De acuerdo a la medición de la unidad de análisis del grupo The Economist, durante los últimos 30 años, la región ha logrado captar capital privado para infraestructura privada por un total de US$ 760.000 millones. Sin embargo, según datos del informe, todavía falta camino por recorrer para llegar a la meta ideal, lo que significa alcanzar inversiones por US$ 2,2 billones en proyectos en áreas como agua, saneamiento, energía, transporte y telecomunicaciones.

Paraguay en medio camino

El país ha hecho bien la tarea en el papel. En 2013 nace la primera ley de APP; sin embargo, tenía debilidades en cuanto a directrices, claridad, estandarización y estructuras de asignación de riesgos que desincentivaban a los inversionistas privados.

En 2020 el país aprobó una normativa que se esperaba fortalezca las iniciativas público-privadas. El decreto 4183 realiza una limpieza legal y establece las responsabilidades y atribuciones de las diferentes instancias públicas involucradas en el proceso de las APP. Uno de los principales logros fue la creación de la Unidad de Proyectos de Participación Pública-Privada dentro de la Secretaría Técnica de Planificación.

Actualmente existe normativa suficiente para promover las iniciativas y alianzas públicas y privadas. Se ha construido una sólida institucionalidad, sobre todo a partir de la creación del Ministerio de Economía y Finanzas y la centralización de la dirección de APP en esta dependencia pública en 2023.

Con esta reorganización administrativa se dio paso a la creación de la Dirección General de Proyectos de Asociación Público Privada, que ahora lidera la formulación de políticas estratégicas, proporcionando una base institucional más sólida para las APP en Paraguay.

Una meta por US$24.000 millones

De acuerdo al informe, luego de 5 años de publicada la ley, recién en 2018 Paraguay inició los procesos para recibir inversión por US$ 1.600 millones distribuidos en 6 proyectos, principalmente en el sector de transporte.

Sin embargo, los desafíos y las limitaciones continúan, sobre en todo en la capacidad de analizar, gestionar y diseñar proyectos exitosos de APP. Las debilidades se profundizan en la normativa relacionada a los procesos de supervisión de contratos y gestión de riesgos.

De acuerdo al informe se estima que para los próximos 10 años Paraguay debe alcanzar inversiones por cerca de US$ 24.000 millones para cubrir sus necesidades en infraestructura. Un paso importante ha sido la publicación del Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte 2018-2028 y la Guía para la formulación de estudios ambientales para proyectos de inversión pública.

4 proyectos bajo el modelo de APP

Según la medición, hasta agosto de 2024 se encuentran 4 proyectos de APP en estudio: sistema integrado de transporte público fluvial, ruta navegables sobre el río Paraguay, ampliación y mejoramiento de la Ruta PY01 y el tren de cercanías entre Asunción y Ypacaraí.

El proyecto de la Ruta PY01 abarca 108 kilómetros, con una inversión de US$ 428 millones en obras como túneles, viaductos y drenajes. Se espera recibir las ofertas privadas en marzo de este año, después de ocho meses desde el día en el que el Ministerio de Obras Públicas (MOC) lanzó la iniciativa, agosto de 2024. En este proyecto, según información del MOC, están involucradas un total de 14 empresas, nacionales y otras provenientes de España y Brasil.

Otro de los proyectos en proceso es el tren de cercanías, iniciativa que ya tuvo un primer tropiezo el año pasado tras la negativa de avanzar por parte de Corea del Sur bajo las condiciones establecidas. La propuesta busca que capitales del sector privado sean parte de este proyecto que requiere una inversión de US$ 600 millones: US$ 450 privados y los restantes US$ 150 millones como inversión pública. El tren de cercanías pretende transportar diariamente a 60.000 pasajeros entre la ruta Asunción – Ypacaraí.

El Gobierno espera una vez más un inversor privado, el presidente Santiago Peña y la ministra Claudia Centurión, apuestan por una alianza público-privada, que posiblemente pueda resultar inviable en el ámbito ferroviario por concepto de rentabilidad.

5 RECOMENDACIONES CLAVE

En el documento se establecen, luego del análisis correspondiente, cinco recomendaciones a Paraguay como acciones clave para mejorar las capacidades de captación de inversiones. Para poner en marcha APP de manera exitosa y el país logre cubrir las necesidades mínimas de inversión en infraestructura, valoradas por US$ 24.000 millones, se sugiere trabajar en:

1. Fortalecer la capacidad técnica y operativa de la dirección general.

2. Establecer procesos de consultas comunitarias.

3. Incorporar criterios de equidad social y sostenibilidad.

4. Implantar procesos de identificación, asignación y gestión de riesgos.

5. Establecer mecanismos para evaluar el rendimiento de proyectos ejecutados.