Del discurso a la acción: equidad, desafíos y liderazgo

En el mundo empresarial, la presencia femenina ha sido históricamente subestimada, pero la realidad muestra que su participación no solo es fundamental, sino que genera impactos significativos en el crecimiento y la rentabilidad de las organizaciones. Aun con avances evidentes, persisten barreras estructurales y culturales que dificultan la equidad de género en el liderazgo corporativo y político. Patricia Dos Santos, propietaria y directora de Jobs, comparte su visión sobre este panorama en constante transformación, analizando los desafíos, oportunidades y cambios que enfrentan las mujeres en el ámbito empresarial y social.

Existe avance, pero con desafíos pendientes

Desde su perspectiva, Dos Santos reconoce los avances en la inclusión femenina en el mundo corporativo, pero señala que aún queda un largo camino por recorrer. “El mundo requiere hoy de miradas diversas, amplias, y las empresas ya no pueden más darse el lujo de no contar con mujeres en los puestos de decisión porque contribuyen con una mirada muy importante de la realidad”. La necesidad de diversidad en la toma de decisiones se ha vuelto innegable, pero la inclusión real sigue siendo un desafío.

En el contexto actual de la triple transición —digital, climática y social— a nivel local y global, las mujeres enfrentan un reto clave: ser visibles por su capacidad y no solo por su lucha. “Es impresionante la cantidad de ponderación y felicitaciones que recibe la mujer paraguaya en su día, pero ¿han cambiado algo para mejorar las oportunidades de la mujer aquellos que tanto la ponderan y halagan? Compromiso queremos las mujeres, no flores y halagos”, enfatiza.

La mujer en la empresa y la política

En términos de liderazgo, la participación femenina ha demostrado ser un factor determinante para el éxito empresarial y el progreso social. “Estudios mencionan que las empresas con mayor diversidad de género son más rentables”, indica Dos Santos, destacando que la presencia de mujeres en las organizaciones mejora la gestión y promueve una visión más integral de los negocios.

En el ámbito político, su incidencia ha impulsado políticas públicas más inclusivas y ha fomentado cambios en paradigmas tradicionales que antes relegaban a la mujer a roles secundarios. “Se va estableciendo en la vida que es la competencia profesional y/o política lo que cuenta y no el género”, señala.

Aun así, persisten barreras significativas. Si bien las mujeres ingresan en igual proporción que los hombres en niveles iniciales dentro de las empresas, la brecha se hace evidente en los niveles directivos con solo 30% de mujeres en las cúpulas, según Dos Santos. “Las empresas son entidades creadas por los hombres hace mucho tiempo, a su imagen y semejanza. Las presiones, los horarios, los rituales son básicamente masculinos. Mientras, la maternidad es todo un capítulo aparte”, explica Dos Santos. La falta de adaptación de las empresas a estas realidades impacta directamente en las oportunidades de crecimiento de las mujeres.

Liderazgo femenino y su aporte diferenciado

Más allá de la lucha por equidad, el liderazgo femenino aporta elementos esenciales que transforman la dinámica empresarial. “Esa construcción social de la que venimos hablando, donde están muy establecidos los roles femeninos en la sociedad y la familia, llevó a la mujer a desarrollar la flexibilidad de realizar muchas tareas al mismo tiempo, tener una visión global, anticipación, planificación, gestión de las emociones o una mayor tolerancia al error y predisposición al aprendizaje”. Este conjunto de habilidades, que ella denomina el “currículum invisible” de la mujer, es cada vez más valorado en la gestión de negocios.

En el sector de reclutamiento, Dos Santos ha identificado cambios en la mentalidad empresarial respecto a la equidad de género. “Las empresas que están muy profesionalizadas en la gestión del talento suelen pedir la misma cantidad de candidatos hombres y mujeres, o incluso prefieren mujeres porque han analizado que son más comprometidas y estables”, detalla. Sin embargo, advierte que aún hay empresas tradicionales en las que los prejuicios siguen dominando los procesos de contratación.

Obstáculos que aún persisten

Uno de los mayores desafíos sigue siendo el arraigado prejuicio social que limita el acceso de las mujeres a posiciones de poder. “Muchas viceministras, pero pocas ministras. Muchas jefas, pero pocas gerentes. Todavía persiste la mentalidad de que el hombre es de alguna manera ‘más fuerte’ para enfrentar dificultades y tomar decisiones, aunque ya sabemos por la data existente que es todo lo contrario”, reflexiona.

A esto se suma la falta de políticas de cuidado que permitan a las mujeres equilibrar su desarrollo profesional con su vida familiar. “Si hubiese sistemas de apoyo al trabajo de las madres, guarderías que funcionen en el horario de trabajo y cuidadores de ancianos, la mujer liberada de esa carga podría dedicarse a escalar en una profesión”, sostiene.

El impacto de estos sesgos también se refleja en la industria tecnológica, donde la representación femenina en posiciones estratégicas es mínima. “Un ejemplo es el reclutamiento vía IA en Amazon, que aprendió de los perfiles anteriores en los cuales se pedían hombres de un rango específico de edad, y fue descartando a las postulantes y personas de otras edades, aunque no fueran requisitos del perfil”, menciona Dos Santos, subrayando la importancia de mayor equidad en la toma de decisiones en el sector tecnológico igualmente.

Nuevas generaciones de mujeres líderes

Para las mujeres que aspiran a posiciones de liderazgo en este contexto de transformación global, Dos Santos enfatiza la necesidad de ser proactivas y perseverantes. “Nadie nos va a dar el espacio que nosotras no nos ganemos. No hay que ser mujer nomás, hay que ser capaz, competitivamente capaces, estar actualizadas y demostrar que hacemos la tarea muy bien”. La clave, según ella, es insistir, no achicarse y buscar espacios donde se valore el talento, más allá de los prejuicios existentes.

Uno de los cambios fundamentales que sugiere es la redistribución de las responsabilidades del hogar. “Si tenemos claro que las tareas del hogar son responsabilidades de ambos miembros por igual, habrá más respeto y más oportunidades de hacer carreras interesantes para las mujeres”, apunta. Todavía es común escuchar que “un hombre ayuda mucho o poco a su mujer en la crianza de los hijos y la gestión del hogar”, lo que refuerza la idea errónea de que esta es una tarea exclusiva de la mujer.

El futuro de la equidad de género en el ámbito empresarial y político depende, en gran medida, del compromiso real de las organizaciones y de la sociedad en su conjunto. Como concluye Dos Santos, “las nuevas generaciones ven con mucha más naturalidad la diversidad y están menos influidas por los prejuicios sociales. A medida que vayan llegando a las cúpulas de organizaciones, va a ser más pareja la cosa”.