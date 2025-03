Ranking de los 10 unicornios más valiosos de Latam

El ecosistema de las startups en América Latina sigue creciendo. Hasta el 2024 se ha logrado incluir varios unicornios en el ranking mundial, destacando emprendimientos de Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Ecuador. Para el 2025 se espera sea un año de éxito en la consolidación de más empresas valoradas en más de US$ 1.000 millones.

Según información de Bloomberg, la región posee compañías de alto valor en sectores estratégicos: fintech, consumo, retail, salud, ecommerce y servicios financieros. En estos espacios aún existen brechas que las startups pueden aprovechar para desarrollar soluciones innovadoras. Sin embargo, aún enfrentan desafíos para mantener su crecimiento y lograr una expansión sostenible.

Unicornios más valiosos de Latam

A inicios de 2025, según datos de CB Insights, los unicornios tecnológicos más valorados en Latinoamérica se destacan por su diversidad sectorial. En el primero, segundo y tercer lugar aparece Kavac de México, en la categoría industrial con una valoración de US$ 8.700 millones; le sigue Rappi de Colombia, dedicada al consumo y retail con una valoración de US$ 5.200 millones; y en tercer lugar, en servicios financieros se ubica Quinto con US$ 5.100 millones.

Le siguen C6Bank con US$ 5.050 millones, mientras que Ualá, Bitso y CloudWalk complementan la categoría de servicios financieros con valores entre US$ 2.150 millones y US$ 2.750 millones.

En otros sectores, sobresalen Nuvemshop con US$ 3.100 millones en consumo y retail, Wildlife Studios con US$ 3.000 millones en entretenimiento, y Unico con un total de US$ 2.600 millones en tecnología empresarial.

Por su parte, el segmento B2B también ha despegado, tomando en cuenta que las empresas buscan procesos de optimización, productividad y competitividad, para lograr competir en buenas condiciones en los mercados internacionales.

Las startups de clima-tech, agri-tech y energías renovables tienen potencial para captar capital y transformar la forma de operación de las industrias. El impacto de la inteligencia artificial también es un factor positivo para el desarrollo y crecimiento de las startups, partiendo de la necesidad de las empresas por mejorar procesos, recopilación y análisis de información y toma de decisiones sobre información más precisa.

Desafíos en inversión y recurso humano

A pesar del potencial para la creación de unicornios, las startups enfrentan desafíos, especialmente en etapas avanzadas. La dependencia de inversión extranjera puede exponer a estas iniciativas a la volatilidad económica global, a esto hay que sumar al ir y venir de la política en la región, que puede complicar las rondas de financiamiento.

Otro desafío es la escasez de profesionales en áreas como inteligencia artificial, ciencia de datos e ingeniería. Finalmente, y no menor, es el desafío de la cultura, regulaciones e idiomas. Las startups de la región deben superar estas barreras para llegar a otros mercados que tienen comportamientos de consumo distintos.

Un desafío que enfrentan las empresas en la región también es encontrar el balance entre crecimiento y rentabilidad. Recibir capital para crecer puede resultar atractivo, pero el reto está en mantenerse financieramente sostenible.

La competencia interna entre startups de la región exige creatividad, eficiencia y una diferenciación mediante propuestas únicas, que logren una gestión eficiente de costos.

Startups paraguayas destacadas

Paraguay hasta el momento no ha logrado llegar a tener un unicornio valorado en más de US$ 1.000 millones. Sin embargo, tiene una muy fuerte cultura del emprendimiento, y hoy las startups jóvenes, lideran la transformación digital desde varios sectores como fintech, agrotech, logística, delivery, movilidad urbana y más.

En los últimos años, Paraguay ha experimentado un crecimiento en su ecosistema emprendedor, con startups que están posicionando al país como un punto en innovación en la región. Recientemente el país fue incluido en el Índice Global de Startups, ubicándose en el puesto 97 a nivel mundial y 8 en la región del sur de América.

Estas empresas, impulsadas por tecnología, creatividad y una visión audaz, han logrado captar la atención de inversionistas internacionales y generar impacto positivo en la economía y empleo local.

De acuerdo a la plataforma StartupBlink, en América del Sur existen cerca de 6.320 startups registradas, de acuerdo a la inversión total, la cantidad de empleados y el tráfico trimestral del sitio web. De acuerdo a la plataforma el país líder en América del Sur es Brasil, que representa el 3 % de todas las startups de la región.

StartupBlink es la plataforma global de investigación sobre la economía de la innovación y clasificó a eCLUB, Posibillian Tech y Fiweex en Paraguay, en su informe de marzo, como las startups más destacadas, mencionando también a otras empresas locales en función de la inversión, número de empleados y el tráfico del sitio web.

Empresas locales en el índice de StartupBlink

eCLUB

Su fuerte son los pagos digitales en América Latina con su tarjeta Mastercard sin contacto. Es la primera de su tipo en Paraguay y ofrece emisión, renovación y mantenimiento sin complicaciones.

Este sistema tiene un objetivo claro con su app constructora de crédito “La Rojita”, construir el historial de crédito registrando los pagos del asociado para posteriormente facilitar el nivel crediticio; es decir, mientras más compras, más préstamos. Se ubica en el índice regional en el puesto No. 516.

Posibillian Tech

Revolucionan el entretenimiento al crear experiencias a través de tecnología innovadora. Su próximo juego, Romance GO, combina la ubicación con funciones multijugador en un metaverso basado en la web3 y la tecnología blockchain, ofreciendo a los jugadores una aventura social atractiva e inmersiva como nunca antes. Se ubica en el índice regional en el puesto No. 1.326

Fiweex

Fundada en 2015 bajo dos propósitos, primero dar la oportunidad a los negocios para conocer y comunicarse con sus clientes mediante el wifi que se ofrece en las instalaciones. Y, segundo, ofrecer conexión wifi en los negocios a los clientes sin necesidad de contraseñas.

El sistema ha logrado convertir el wifi en una herramienta de marketing. Ofrecen servicio a los usuarios, ganan seguidores y puntuaciones en TripAdvisor o visitas al sitio web los locales. Se ubica en el índice regional en el puesto No. 1.704

Random Sounds

La startup paraguaya ha revolucionado el entretenimiento digital y es el software para la industria de la música. Fundada en 2019 esta empresa se ha destacado y ha sido reconocida por su creatividad y uso de tecnología de vanguardia.

Comenzó como una plataforma para organizar eventos, pero rápidamente expandió su alcance. Durante la pandemia, jugó un papel clave en mantener conectadas a las personas a través de experiencias digitales innovadoras. Es una empresa de distribución avanzada de música para varios sellos y casas musicales. Se ubica en el índice regional en el puesto No. 1.785.

Monchis

Es una app de delivery que trabaja tanto con comercios locales como con franquicias. Los comercios pueden ofrecer sus productos a través de esta app que cuenta con más de 70.000 clientes en todo Paraguay.

La compañía ha sabido replicar un modelo que lleva años funcionando en otros mercados. Monchis es una plataforma de delivery 100% paraguaya que conecta a usuarios con una amplia variedad de restaurantes y comercios de alimentos. Fundada en 2018, ha crecido exponencialmente, por su enfoque en la experiencia del usuario y su compromiso con los comercios locales.

Tiene más de 500 comercios asociados, cobertura en Asunción, Ciudad del Este y Encarnación y se ubica en el índice regional de StartupBlink en el puesto 2.564.

MUV

Esta startup tecnológica de movilidad fue fundada por un grupo de jóvenes emprendedores paraguayos con capital local. El objetivo de MUV es ayudar a que las ciudades se conviertan en espacios más inteligentes, inclusivos y transparentes.

Apuestan conectar a usuarios con conductores particulares que desean obtener de manera ocasional un ingreso adicional. La plataforma tiene 10.000 usuarios registrados, opera en Asunción, Encarnación y Ciudad del Este, con cerca de 500.000 clientes.

TOKY

Toky es una startup fundada en 2015, en sus inicios presentaba un sistema revolucionario, por el cual los usuarios podían recibir llamadas telefónicas simplemente compartiendo un link. Un sistema que evitaba la necesidad de publicar el número de teléfono. Además, las llamadas se podían realizar directamente desde la web.

La startup fue acelerada por el fondo de capital de riesgo Wayra México de Telefónica y ofrece servicios vinculados a la conectividad, las empresas gestionan llamadas como si tuviesen su propio call center. Su fundador Os Sánchez vendió la startup, hoy lleva adelante otra iniciativa llamada Creala.

El futuro del ecosistema de startups en Paraguay

El éxito de la startups no solo refleja el talento y la creatividad de los emprendedores paraguayos, sino también el potencial del país para convertirse en un hub de innovación en la región. Sin embargo, el camino no ha sido fácil, han enfrentado desafíos como la falta de financiamiento, la escasez de talento especializado y la burocracia.

A pesar de estos obstáculos, el ecosistema sigue creciendo, gracias al apoyo de incubadoras, aceleradoras y programas gubernamentales. La creciente inversión extranjera y las alianzas internacionales están abriendo nuevas oportunidades para las startups locales.