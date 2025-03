Se registra una leve desaceleración del comercio exterior al primer bimestre

El comercio exterior de Paraguay movilizó al mes de febrero último, US$ 5.371 millones entre envíos e importaciones desde distintos mercados del mundo, cifra inferior en 0,1% al alcanzado en el mismo periodo del año pasado de US$ 5.376 millones. En cuanto al saldo del comercio exterior (exportaciones menos importaciones), a febrero de 2025, registró un superávit de US$ 13,7 millones.

Al desagregar por rubros se tiene que las exportaciones totales alcanzaron US$ 2.692,5 millones, 1,3% inferior a los registros acumulados a febrero del año anterior, realizándose transacciones con un total de 111 países que constituyen los destinos de nuestras exportaciones. En cuanto a las importaciones totales alcanzaron US$ 2.678,8 millones, representando un aumento de 1,2% y registrándose compras desde 134 países que constituyen el origen de las compras externas.

Como resultado de estos flujos, el saldo del comercio exterior cerró con un superávit de US$ 13,7 millones, menor al superávit de US$ 80,7 millones registrado a febrero del 2024, de acuerdo con el reporte oficial presentado hoy en conferencia de prensa por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Baja en envíos de soja

Al desagregar los envíos por segmentos, se destaca que las exportaciones registradas representaron el 66,8% del total, con un valor de US$ 1.798,1 millones, que representa una disminución del 4,1% con respecto al valor acumulado a febrero del 2024. Por otra parte, las reexportaciones, que aportaron el 26,8% del total, alcanzaron los US$ 720,8 millones, reflejando una reducción de 0,6% y las otras exportaciones, con una participación del 6,4%, mostraron un incremento interanual del 34,4%, con US$ 173,5 millones.

Entre los principales productos de exportación, se destaca el envío de soja por valor de U$ 551,7 millones que representa una caída del 19% frente al mismo periodo del año pasado. En cuanto a los mercados, Argentina se ha constituido en el principal destino de la soja, con el 93,1% del total, seguido por Brasil, con el 5,4% de participación.

Fuerte repunte en exportación de carne

Las exportaciones de carne bovina, por su parte, alcanzaron US$ 335,9 millones, representando un incremento de 39,8% con respecto al monto acumulado a febrero del 2024, mientras que, en términos de volumen, se registró un incremento de 20,6% con respecto al mismo periodo del 2024.

Chile, se destaca como el principal destino de la carne bovina, con el 32,2% de participación en el valor total exportado, realizó compras por US$ 108,3 millones y un volumen de 17,7 mil toneladas. Por otro lado, Taiwán, el segundo destino más importante, registró importaciones por 40,1 millones de dólares. Cabe destacar que, a febrero de 2025, Estados Unidos se posicionó como el tercer mercado de destino de la carne bovina paraguaya, con exportaciones que ascienden a 38 millones de dólares y un volumen de 6,9 mil toneladas.