Bolsa de Valores: Instan a facilitar el camino a los inversores

Rodrigo Rojas, gerente general de la Bolsa de Valores de Asuncion (BVA), destacó que la mejora de la calificación crediticia a Paraguay por parte de Moody´s que nos elevó al “grado de inversión” ha despertado el interés de numerosos agentes desde el exterior.

“Desde que tuvimos el anuncio de “grado de inversión” representó un tiempo de muchas consultas que tuvimos en la Bolsa, principalmente de inversores de afuera que consultaron sobre mecanismos de cómo operar en el mercado local”, comentó Rodrigo Rojas. No obstante, consideró que hay algunos desafíos que mejorar para poder capitalizar esas inversiones en nuestro mercado.

Añadió que para concretar estas inversiones que podrían venir de afuera, internamente hay un trabajo que tenemos que realizar entre todos, como principalmente el buscar facilitar los mecanismos de ingreso de estos inversionistas a nuestro mercado”, añadió.

“Facilitar el ingreso de esos inversionistas implica desde temas regulatorios y de formalización, sobre todo en cuanto a mejorar ese proceso de ingreso y facilitar que el proceso operativo en cómo transar sea más accesible para los agentes que están interesados en radicar capitales en nuestro país”, afirmó.

Al respecto, Rodrigo Rojas mencionó igualmente que desde la Bolsa de Valores de Asunción están trabajando por ejemplo en la adecuación de infraestructura importante durante todo este año y con perspectiva de poder inaugurarlo el año que viene.

“Buscamos con esto justamente esta interacción de inversionistas no residentes que tienen un apetito y a lo mejor una expectativa de inversión importante tenga la facilidad de poder incorporarlo dentro del proceso”, expresó el gerente de la Bolsa de Valores.

Buenas proyecciones para este año

Por otra parte, el gerente general de la BVA destacó la buena dinámica que está presentando el mercado bursátil en los primeros meses del año.

En cuanto a las expectativas de operaciones indicó que proyectan cerrar este 2025 con un incremento del 20% de sus transacciones con respecto al año 2024 cuando alcanzó un volumen cercano a US$ 6.000 millones, por lo que esperan superar los US$ 7.000 millones para el presente periodo. Estos valores representan hoy cerca del 15% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando hace un par de años no llegábamos al 10% de participación del PIB.

Si bien es un salto importante, todavía hay un enorme potencial para desarrollar e incrementar su participación en la economía, resaltó Rojas.

“Venimos con una dinámica de crecimiento muy importante”, resaltó.

La Bolsa de Valores de Asunción (BVA) registró operaciones por valor de G. 8,3 billones (US$ 1.061 millones aproximadamente) entre enero y febrero del 2025, con lo que se anota un crecimiento de 25,3% respecto al primer bimestre del año anterior y 68,4% superior al primer bimestre del año 2023.

Agentes más diversificados

En cuanto a los agentes participantes del mercado bursátil, Rojas comentó que actualmente se está notando una mayor diversificación en los tipos de participantes.

“Está bastante diversificada hoy en día. Si incluimos los fondos de inversión, tenemos cerca de 190 participantes emisores, estamos alrededor de 140 empresas y quienes operan activamente de manera recurrente con emisiones en el mercado, están alrededor de 90 empresas”, comentó, Rodrigo Rojas. Por sector económico detalló que el financiero sigue siendo el más activo.