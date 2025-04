Pharma Industries: pioneros del cannabis medicinal en Paraguay

Desde su creación en 2007 por el doctor Óscar Vicente Scavone, Pharma Industries S.A. nació con el propósito de posicionarse como un actor clave en la innovación farmacéutica paraguaya, con énfasis en el desarrollo científico para atender necesidades médicas no cubiertas. A partir de 2019, con la incorporación del actual CEO Shawn Vahdat como socio accionista, la compañía dio un giro estratégico al enfocarse en el emergente segmento del cannabis medicinal, apuntando a terapias alternativas con estándares farmacéuticos de alta exigencia.

Esta evolución no solo amplió el horizonte del laboratorio, sino que también lo ubicó a la vanguardia de un sector todavía incipiente en la región. Actualmente, Pharma Industries transita la fase final de investigación y desarrollo de una línea de productos orientada tanto al mercado local como a la exportación, con la convicción de contribuir a la salud desde un enfoque innovador y alineado con las regulaciones internacionales más estrictas.

Legislación paraguaya: oportunidad y desafío

La regulación del cannabis medicinal en Paraguay representa un marco singular en la región. Desde la promulgación de la Ley N° 6007/2017, el país se convirtió en uno de los pocos en América Latina en establecer una legislación específica que habilita el cultivo controlado con fines científicos y terapéuticos. Para Pharma Industries S.A., esta legislación fue tanto una oportunidad como un reto. La empresa debió adaptarse a normativas en constante evolución, muchas veces desactualizadas frente a los avances científicos del sector. A esto se sumaron desafíos vinculados a la burocracia, la desinformación y los tabúes culturales aún arraigados.

Frente a este escenario, la compañía apostó por una estrategia de cumplimiento riguroso, alianzas institucionales y desarrollo tecnológico, convirtiéndose en una de las primeras firmas autorizadas a operar bajo este marco legal. Hoy, su trayectoria sirve de precedente para nuevas empresas interesadas en incursionar en esta industria de alto potencial y sensibilidad regulatoria.

Una planta con estándares europeos

Uno de los pilares que diferencian a Pharma Industries S.A. es su planta industrial ubicada en Asunción, diseñada bajo las normas europeas de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP, por sus siglas en inglés). Con una inversión que ya alcanza los US$ 10 millones, la compañía desarrolló una infraestructura farmacéutica con tecnología de punta de más de 2.400m2, equipada para el cultivo, procesamiento y formulación de productos derivados del cannabis con fines medicinales.

Este enfoque no solo garantiza procesos seguros y trazables, sino que también habilita la escalabilidad y la proyección internacional de sus productos, especialmente hacia mercados exigentes como Europa y Brasil. La apuesta por normas GMP no responde solo a una cuestión técnica, sino a una visión estratégica: posicionar a Paraguay como un actor relevante en la manufactura farmacéutica regional. En un sector donde la credibilidad es fundamental, contar con una planta de este nivel se vuelve un activo clave para competir con rigor y transparencia.

Desarrollo de productos y servicios farmacéuticos

El enfoque integral de Pharma Industries se refleja en su portafolio de productos y servicios en fase avanzada de desarrollo. La línea contempla desde flores de cannabis y principios activos farmacéuticos (IFA), que son sustancias destinadas a la fabricación de un medicamento, hasta formulaciones clínicas como gotas sublinguales, jarabes y cremas tópicas, orientadas al tratamiento de patologías como dolor crónico, epilepsia y otras condiciones refractarias (enfermedad que no responde al tratamiento convencional).

Más allá de los productos, la compañía también ofrece servicios asociados que abarcan cultivo y procesamiento por encargo, producción bajo marca blanca, análisis de laboratorio, estudios de estabilidad y soluciones de almacenamiento.

Esta estructura permite a la empresa operar como un socio estratégico para terceros, a la vez que desarrolla sus propias líneas terapéuticas. La versatilidad del modelo responde a una lógica de adaptación dinámica a la demanda del mercado y a las regulaciones específicas de cada país. Con esto, Pharma Industries no solo produce, sino que habilita capacidades industriales para otros actores del ecosistema farmacéutico.

Diferencial técnico con integración vertical

El laboratorio opera bajo un modelo de integración vertical que le permite controlar toda la cadena de valor, yendo desde el cultivo de la planta hasta la producción del producto final listo para el mercado. Esta arquitectura operativa representa una ventaja clave en términos de eficiencia, trazabilidad y control de calidad.

En lugar de tercerizar etapas críticas del proceso, la empresa centraliza la gestión bajo protocolos propios y exigentes normativas internacionales, asegurando consistencia en cada lote producido. A esto se suma una fuerte inversión en tecnología de cultivo, extracción y validación de procesos, que garantiza una producción con alto grado de precisión y replicabilidad.

El enfoque técnico no solo responde a las exigencias del sector médico, sino que prepara a la firma para una eventual expansión industrial de escala. Como en un laboratorio modular de precisión, cada componente del sistema está diseñado para sostener un estándar elevado sin depender de proveedores externos.

Educación, tabúes y el desafío cultural

Uno de los principales obstáculos que enfrenta el desarrollo del cannabis medicinal en Paraguay no es técnico ni logístico, sino cultural. Pharma Industries ha debido actuar también como agente educativo en un entorno donde persisten mitos, estigmas y una limitada comprensión pública sobre el uso terapéutico del cannabis. Tal como lo reconoce su CEO, el camino ha implicado enfrentar prejuicios profundamente arraigados, incluso en entornos institucionales.

La estrategia de la empresa ha sido clara: respaldarse en evidencia científica, formar alianzas con centros médicos y fomentar el diálogo informado. La clave, aseguran, está en posicionar al cannabis medicinal como una herramienta complementaria dentro del arsenal terapéutico, siempre bajo prescripción y supervisión profesional. A medida que aumente la disponibilidad de estudios clínicos y se amplíe la difusión responsable, Pharma confía en que el cambio cultural acompañará al crecimiento del sector, abriendo puertas a tratamientos que hoy permanecen fuera del alcance de muchos pacientes.

Mercados objetivo y proyección internacional

Desde sus inicios, la compañía ha tenido una visión que trasciende el mercado local. Si bien Paraguay es considerado un terreno fértil para desarrollar una industria farmacéutica emergente, la firma apunta a mercados regionales y globales con alta demanda y marcos regulatorios más evolucionados. “Nos centramos en prepararnos para incursionar en los mercados latinoamericanos y europeos”, afirma Shawn Vahdat, CEO de la empresa.

En esa línea, el equipo trabaja en la formalización de acuerdos con instituciones educativas, análisis de requisitos normativos y en el diseño de una entrada escalable y sostenida. Europa y Brasil figuran entre los principales objetivos, con una estrategia orientada a consolidar relaciones institucionales y adaptar productos a las exigencias regulatorias de cada destino. En paralelo, la empresa mantiene su compromiso con el acceso local, asegurando que los medicamentos también estén disponibles para pacientes paraguayos, una vez superadas las etapas de aprobación y registro sanitario.

La inversión como apuesta de largo plazo

El desarrollo de una industria farmacéutica especializada en cannabis medicinal exige una visión de largo plazo y un alto nivel de compromiso financiero. En este contexto, Pharma Industries ha distribuido los citados US$ 10 millones en infraestructura, tecnología de punta, capacitación de personal y validación de procesos. “Seguimos invirtiendo de manera prioritaria en expandir nuestras operaciones manufactureras, optimizar la eficiencia productiva y diversificar nuestro portafolio de productos”, sostiene Vahdat.

La lógica detrás de esta estrategia no es inmediata, sino de construcción progresiva de capacidades para sostener un crecimiento escalable y competitivo. La empresa apuesta a que estas inversiones incrementen su capacidad operativa, reduzcan costos y eleven los estándares de calidad, generando así un retorno sólido en los mercados local e internacional. Esta visión se refleja no solo en activos físicos, sino en capital humano y know-how especializado, dos elementos clave para sostener la curva de crecimiento en un sector altamente regulado.

El rol de la investigación científica

La investigación científica no es un complemento en el modelo de Pharma, sino uno de sus fundamentos centrales. La compañía opera con un equipo multidisciplinario dedicado al desarrollo de soluciones innovadoras que respondan a demandas médicas no cubiertas. Este enfoque les permite no solo validar la eficacia de sus productos, sino también anticiparse a los requerimientos regulatorios más exigentes. “La investigación científica constituye un pilar fundamental de nuestro modelo de negocio”, afirma Vahdat, quien además destaca que se encuentran en negociaciones con universidades líderes para formalizar alianzas estratégicas.

El objetivo es preciso: lograr integrar el conocimiento clínico y académico en los procesos industriales, generando productos que combinen rigor científico y aplicación terapéutica efectiva. La búsqueda de asociaciones con hospitales, centros de I+D (Investigación y Desarrollo) y expertos internacionales refuerzan esa dirección, consolidando un ecosistema donde la ciencia es la base del desarrollo farmacéutico, y no una fase posterior.

Paraguay como referente regional

Desde su rol pionero en el país, Pharma Industries proyecta una evolución sostenida tanto del sector como de su posicionamiento dentro del mismo. “Creemos que el cannabis medicinal jugará un papel fundamental en el sector farmacéutico paraguayo, y nos enorgullece ser pioneros en este campo en constante evolución”, señala su CEO. La empresa visualiza un ecosistema nacional donde el cannabis medicinal se integre plenamente al sistema de salud bajo prescripción médica, y donde Paraguay pueda convertirse en un hub regional de manufactura y exportación regulada.

Finalmente, en un contexto donde el conocimiento aún debe ganarle al estigma, Pharma promueve una conversación madura y profesional sobre el uso del cannabis con fines terapéuticos, siempre bajo la orientación médica y con evidencia como respaldo. “Le pido a la gente que tengan una mente abierta cuando piensan en el cannabis medicinal, y que hagan un poco de educación para aprender sobre esta nueva industria y esta planta que apunta a beneficiar a mucha gente en el mundo”, resume Vahdat.