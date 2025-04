Movimiento bitcoiner: comunidad, propósito y código abierto

A simple vista, un encuentro entre desarrolladores puede parecer un evento de nicho. Pero BitDevs Asunción, realizado recientemente en la capital, fue mucho más que eso: se trató del primer paso visible de un ecosistema que está germinando con fuerza en el país. La comunidad Bitcoin Paraguay, impulsada por referentes como Jan Kotas, Lorena Almada y Juan Pessolani, busca consolidarse como espacio de aprendizaje, intercambio y colaboración técnica, con una proyección que combina innovación, soberanía monetaria y atracción de talento global.

“BitDevs es un modelo de encuentro muy respetado dentro de la comunidad cypherpunk (personas que promueven el uso de la criptografía y la privacidad digital para defender la libertad de expresión). Es un espacio abierto donde cualquiera puede participar, opinar o hacer preguntas, sin importar su nivel de conocimiento”, explica Lorena Almada, una de las fundadoras de Bitcoin Paraguay. La reciente edición en Asunción reunió a desarrolladores de Reino Unido, Italia, Brasil, Venezuela, Alemania y EE.UU., además de entusiastas locales. Durante la jornada se discutieron protocolos, soluciones de código abierto y nuevas capas como Lightning Network o PayJoin V3.

Pero más allá de lo técnico, lo que llamó la atención fue el potencial humano y simbólico del encuentro. “Fue una conversación inspiradora entre personas con trayectorias, contextos y experiencias distintas, reunidas en Asunción por primera vez con el propósito común de pensar, construir y mejorar Bitcoin”, apunta Juan Pessolani, voluntario de Bitcoin Paraguay. Esa convergencia de visiones marca el inicio formal de una comunidad que ya venía trabajando en encuentros más pequeños, pero que ahora apuesta por crecer con estructura.

Educación como motor del cambio

Desde hace más de un año, Bitcoin Paraguay viene organizando talleres, meetups y espacios de capacitación gratuitos. “En nuestros encuentros mensuales reunimos a más de 100 personas. Eso está inspirando innovación entre la joven y talentosa población paraguaya, generando ideas para startups que pueden beneficiar al país”, asegura Jan Kotas, cofundador de la iniciativa. Además, comenzaron a tender puentes con el mundo académico, mediante una alianza con el Club de Economía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Romper mitos y construir confianza

Uno de los pilares de esta comunidad es la educación. No solo en el sentido formativo, sino también como estrategia para romper con los prejuicios y malentendidos que aún rodean al Bitcoin. “Todavía hay mucha ignorancia, incluso entre los propios legisladores. Muchos equiparan a Bitcoin con estafas, o con proyectos especulativos sin valor real. Pero Bitcoin no es eso: es una alternativa a los bancos centrales y una herramienta para construir ahorro a largo plazo”, sostiene Almada.

Ese mismo punto es reforzado por Kotas, quien subraya que la falta de comprensión frena la adopción más allá del círculo técnico. “El mayor obstáculo es entender al Bitcoin como dinero confiable, independiente y sin permisos. La falta de un marco regulatorio claro no incentiva a los comercios a aceptarlo ni da confianza a los ciudadanos. A pesar de tener una población joven y hábil tecnológicamente, nos falta educación sobre sus beneficios monetarios”.

Ventajas del entorno paraguayo

Sin embargo, la balanza no está del todo en contra. Paraguay presenta ventajas que lo hacen atractivo para desarrolladores y nómadas digitales. Según Pessolani, Asunción ya figura entre las ciudades mejor valoradas por trabajadores remotos, y el país ofrece bajos costos, libertad de negocios y un entorno propicio para emprender. “Estamos viendo cómo cada vez más bitcoiners del exterior eligen Paraguay como su nuevo hogar, y eso puede traer un derrame positivo si sabemos canalizarlo”, afirma.

Un movimiento que no se detiene

Lorena Almada destaca también el valor simbólico de lo que ocurrió en el último año: desde la organización del primer evento “bitcoin only” en Ciudad del Este, hasta la llegada de formadores de El Salvador para dictar diplomados en el país. “Estamos en una fase muy reciente, pero con mucho crecimiento. El interés es real y sostenido”, comenta.

En ese contexto, el grupo ya prepara la próxima edición de BitDevs Asunción. La intención es replicar el modelo de manera mensual, enfocándose en debates sobre el protocolo, el desarrollo de herramientas descentralizadas y la búsqueda de soluciones pensadas desde y para Paraguay. “Bitcoin es global, pero las oportunidades de innovación pueden nacer desde lo local. Lo importante es discutir, colaborar y crear”, apunta Almada.

Una visión de largo plazo

La visión de fondo es clara. “Muchos desarrolladores de software libre enfrentan amenazas en sus países y buscan entornos seguros donde trabajar. Si Paraguay, como hizo El Salvador, abre sus puertas y facilita su integración, podríamos ver un impacto transformador. Con una estrategia adecuada, podríamos posicionarnos como un centro financiero global, comparable a Singapur o Dubái”, proyecta Kotas.

Ese tipo de afirmaciones podrían parecer exageradas si no estuvieran sustentadas en una comunidad en crecimiento, con eventos concretos, redes de colaboración, alianzas académicas y una narrativa coherente. Bitcoin Paraguay no busca ser una moda pasajera, sino una base para construir soberanía digital, educación financiera y nuevas oportunidades de desarrollo. No se trata de especular con criptomonedas, sino de construir un presente más descentralizado y un futuro más abierto, según resaltan los referentes.