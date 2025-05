TikTok Shop: el aquí y el ahora del ecommerce

TikTok Shop llegó a América Latina. Desembarcó en México en enero, a inicios de mes inició operación en Brasil y se espera que durante el año se extienda a otros países de la región.

La plataforma de comercio electrónico, integrada en la app de TikTok que nació a finales de 2022, permite comprar aquí y ahora sin salir de la red, y sigue creciendo por la facilidad que tienen los usuarios de comprar productos directamente desde los videos, transmisiones en vivo y perfiles de vendedores sin salir de la aplicación.

La red tiene más de 100.000 influencers con una tasa de engagement del 2,6%, principalmente en educación, deportes, alimentos y bebidas y viajes.

La tienda tiene dos ventajas, el algoritmo de descubrimiento y su formato de video corto, mucho más dinámico que las tiendas tradicionales y se puede transaccionar sin salir de la app. El 70% de los usuarios tienen la oportunidad de conocer nuevas marcas que están en el mercado.

Según los estudios realizados por NielsenIQ, la generación Z es la responsable del 44% del gasto en TikTok Shop, mientras que la generación Y el 33%. Las generaciones Z y millennials, representante el 60% de los usuarios de la red, tienen entre 16 y 34 años, y son catalogados como un público con alta propensión a compras impulsivas.

Codo a codo con gigantes mundiales

Hasta antes de las medidas del 2 de abril esta propuesta le ha quitado cuota de mercado a las plataformas Temu y Shein, las ventas en Estados Unidos superaron a las de la competencia. Las transacciones de más de US$ 25 creció 16% y un 6% en el mercado de productos de menos de US$ 25.

Esta iniciativa es un mix de alto impacto entre el poder del entretenimiento y las compras impulsivas, aprovechando el algoritmo de mostrar productos relevantes a los usuarios. Esta revolución del ecommerce social, permite a marcas y creadores monetizar su audiencia de forma directa.

Su crecimiento dependerá de la adopción en mercados occidentales y su capacidad para competir con gigantes como Amazon, Mercado Libre y Meta. Para emprendedores y negocios, representa una ventana para llegar a audiencias jóvenes con poder adquisitivo.

Con esta nueva herramienta, TikTok se convierte no solo en una red social de entretenimiento, sino también de transacciones, siguiendo el modelo exitoso de Instagram y Facebook.

Registro y cumplimiento de requisitos

Los vendedores deben registrarse según la disponibilidad por país y cumplir con los requisitos legales y de calidad de los productos ofertados. A través de la creación de la tienda pueden subir catálogos de productos, configurar envíos y pagos, y vincular su tienda a su perfil.

Hay varias estrategias para impulsar las ventas y una puede ser a través de videos promocionales donde los productos aparecen como enlaces en los videos.

También se puede realizar transmisiones en vivo donde los vendedores muestran productos y los usuarios compran en tiempo real y tener un control del proceso a través del panel que ofrece herramientas de análisis para medir ventas y engagement.

Los compradores pueden acceder a través de videos orgánicos o anuncios que aparecen en el For You Page, pueden pagar sin salir de la app y tienen acceso a promociones exclusivas para incentivar compras rápidas.

Lea más: ¿Cambios en el retail?

Expansión progresiva

Actualmente está disponible en China, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam, Filipinas, Singapur, Reino Unido, Alemania, Italia, España y Francia.

En el mercado de América está habilitado en Estados Unidos, Brasil y México y se encuentra en proceso de pleno crecimiento para otros países. En México inició operaciones en enero, a inicios de mayo en Brasil y se espera durante el año desembarque en los demás países de la región.

La red tiene más de 1,6 mil millones de usuarios activos en 2024, con una alta tasa de engagement y se espera para el 2027 alcance a 2,2 mil millones de usuarios. Según Statista respecto al crecimiento del comercio social por redes sociales se proyecta supere los US$ 2,9 billones para 2026. Para el mercado de Estados Unidos en el 2024 se cerraron transacciones por US$ 9.000 millones, de los US$ 33.2 mil millones.

TikTok Shop tiene tiendas de todos los ámbitos de actividad, sin embargo, dos categorías destacan entre la multitud: ropa y ropa interior femenina con 14.930 tiendas y belleza y cuidado personal con 14.790 tiendas.

Los artículos para el hogar también tienen presencia importante con 13.580 tiendas, la ropa y la ropa interior para hombres 13.430 tiendas, accesorios de moda 13.250 tiendas, alimentos y las bebidas 12.620 tiendas, teléfonos y la electrónica de consumo 12.500 tiendas, calzado 12.230 tiendas, y el deporte y las actividades al aire libre 11.890 tiendas.