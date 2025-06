Pagos digitales son esenciales para crecimiento y supervivencia de pymes

El informe confirma que, para muchos negocios, los pagos digitales no son solo una conveniencia: son una necesidad empresarial y una puerta de entrada a la supervivencia y la inclusión financiera.

El estudio, que encuestó a más de 2.100 pymes en 14 países de la región, destaca que el 70% de aquellas que ya aceptan pagos digitales afirman que no podrían seguir operando sin ellos, y un 88% reporta que los pagos digitales les han ayudado a ahorrar dinero y tiempo.

Estas herramientas están ayudando a las pequeñas y medianas empresas a expandirse, optimizar operaciones, facilitar transacciones más seguras y, en última instancia, sobrevivir en una economía digital que evoluciona rápidamente.

El documento destaca que apoyar el crecimiento y resiliencia “es una parte clave de la estrategia global de Mastercard y un motor fundamental para impulsar un crecimiento amplio y equitativo en la economía mundial”.

“Columna vertebral” de la región

“Las pymes son la columna vertebral de nuestra región, y su éxito depende de qué tan rápido y eficazmente logren digitalizarse”, señaló Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo de Pagos Comerciales y Nuevos Flujos de Pago para América Latina y el Caribe de Mastercard.

“En Mastercard no solo facilitamos transacciones: estamos construyendo una economía digital inclusiva. Con nuestro alcance global, tecnología confiable y sólidas alianzas, hacemos que sea fácil para las pymes aceptar y realizar pagos digitales y crecer. Por eso ya hemos ayudado a incorporar a 50 millones de micro, pequeñas y medianas empresas a la economía digital a nivel global; pero nuestro trabajo no termina ahí. Estamos comprometidos a ayudar a cada pyme a prosperar mediante soluciones que sean fluidas, seguras y escalables”, agregó el ejecutivo de la compañía.

Digitalización está impulsando el crecimiento

El informe destaca igualmente los beneficios claros que las pymes perciben al aceptar pagos digitales.

El 85% refiere que les ayuda a aumentar las ventas, escalar operaciones y mejorar la seguridad; el 86% reporta mejoras en la experiencia del cliente; el 78% señala que ha mejorado su acceso al crédito y el 83% encuentra que simplifica la contabilidad, mientras que el 82% de los consultados menciona el cumplimiento regulatorio y el análisis de datos como beneficios clave.

Así también se destaca que un 78% usa pagos digitales para pagar a proveedores, lo que hace que la digitalización sea crítica no solo para las ventas, sino para la continuidad del negocio.

Entre las pymes que aún no aceptan pagos digitales, el 56% reporta que pierde clientes cada semana por no poder ofrecer opciones digitales. Para estos negocios, digitalizarse no es solo una elección: es una necesidad urgente.

Construyendo resiliencia e inclusión

Al elegir un proveedor de pagos digitales, el 88% de las pymes consultadas refiere que prioriza la confianza como su principal criterio, seguida muy de cerca por las características de seguridad y el soporte para múltiples tipos de pago (87% en ambos casos).

De acuerdo al citado estudio, el 40% de las pymes que aceptan pagos digitales ya tienen acceso a crédito y utilizan servicios como monitoreo de fraudes o soporte en ciberseguridad, demostrando el creciente valor de contar con un ecosistema integral de aliados.

“Mastercard cumple con estas expectativas a través de herramientas y tecnologías comprobadas, estableciendo confianza gracias a su experiencia en la industria y protegiendo esa confianza con una sólida y personalizada protección de datos. Garantiza la seguridad de las pymes con medidas como la tokenización de las transacciones financieras y tecnologías que protegen cada paso del proceso de pago, reflejando el compromiso con su prosperidad. También creó el Mastercard Trust Center para ayudar a las pequeñas empresas a proteger sus activos críticos, su negocio y su reputación, ofreciendo acceso en línea a investigaciones confiables en ciberseguridad, educación, recursos y herramientas”, agrega en otro apartado del informe revelado.

Más adelante, sostiene que igualmente construye soluciones innovadoras y de vanguardia, servicios integrales y tecnologías confiables que trascienden las simples transacciones.

Refiere que empoderando a las pymes con soluciones, herramientas y ofertas innovadoras como Mastercard Easy Savings, un programa global de ofertas comerciales que conecta a los dueños de pymes con descuentos automáticos a través de más de 50.000 marcas en todo el mundo.

Agrega que expandiéndose y adaptándose más allá de las soluciones y pagos tradicionales basados en tarjetas logran abordar de manera proactiva las necesidades cambiantes y diversas de las pymes. “Mastercard Move facilita las transacciones internacionales para pymes que buscan ampliar su alcance global y llegar a clientes y proveedores en el extranjero”, apunta.

Por otro lado, destaca que impulsa la inclusión y nivelando el terreno de juego mediante el acceso a recursos, oportunidades y alianzas para que cada negocio pueda prosperar.

Este proceso va acompañando cada paso del viaje de digitalización, agrega: “A través de Mastercard Strive –una iniciativa filantrópica global desarrollada por el Centro para el Crecimiento Inclusivo de Mastercard y Caribou Digital– Mastercard apoya a las pymes para digitalizar sus operaciones, facilitar el acceso a servicios financieros, y participar de manera más efectiva en los mercados digitales.

Ganan las pequeñas empresas, ganan todos

“Cuando las pequeñas empresas ganan, todos ganamos. Esta investigación es más que una fotografía del momento: es un llamado a la acción para que todo el ecosistema siga construyendo una economía digital más inclusiva y resiliente. En Mastercard nos sentimos orgullosos de ser un aliado de confianza, ofreciendo las herramientas y alianzas que ayudan a cada pyme a crecer con confianza”, agrega el vicepresidente ejecutivo de Pagos Comerciales y Nuevos Flujos de Pago para América Latina y el Caribe de Mastercard.

Alcance y metodología de la investigación

El estudio fue liderado por Mastercard, y el trabajo de campo fue realizado por la agencia independiente Many Minds Group. Entre el 3 de marzo de 2025 y el 14 de abril de 2025 se desarrolló la encuesta cuantitativa en línea en 14 países de América Latina, que involucró a 2.100 pequeños y medianos empresarios. La lista completa de países encuestados incluye: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y Trinidad y Tobago.

De acuerdo al citado reporte, la referida compañía impulsa economías y empodera a las personas en más de 200 países y territorios en todo el mundo. Agrega que junto a sus clientes están construyendo una economía resiliente donde todos pueden prosperar. Apoyan una amplia gama de opciones de pagos digitales, haciendo que las transacciones sean seguras, simples, inteligentes y accesibles.

Su tecnología e innovación, alianzas y redes se combinan para ofrecer un conjunto único de productos y servicios que ayudan a las personas, empresas y gobiernos a lograr su máximo potencial, concluye el reporte dado a conocer esta semana y que encuestó a 2.100 pequeñas y medianas empresas.

