Con menos de G. 100.000, ganó más de G. 36 millones

Los más de 36 millones de guaraníes los ganó en pocos minutos, directamente desde el celular, mientras jugaba uno de los títulos más populares de la plataforma.

Esta persona conoció Girowin a través de Instagram, donde la empresa publica videos de desafíos realizados en las calles y otros contenidos que se han vuelto virales en las redes sociales.

Girowin opera legalmente en Paraguay, con licencia oficial para funcionar en el país, y ha llamado la atención por ofrecer el sistema de retiros más rápido del mercado.

La plataforma ha crecido en popularidad entre los usuarios que buscan practicidad y acceso fácil a juegos online.

El caso refuerza la tendencia del entretenimiento digital y cómo las plataformas locales vienen ganando espacio, ofreciendo experiencias accesibles y premios expresivos con apuestas de bajo valor.