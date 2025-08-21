Negocios

Concluye proceso de fusión de bancos: Desde el lunes clientes de Río pasarán a Continental

El Banco Central del Paraguay (BCP) ha otorgado la aprobación definitiva para la fusión por absorción del Banco Río por parte del Banco Continental. Este importante paso marca el cierre del proceso de integración de ambas entidades financieras, que viene desarrollándose desde hace varios meses.

21 de agosto de 2025 - 16:41
Banco Continental es el primero en emitir bonos sostenibles en los mercados internacionales, por valor de 300 millones de dólares.
Desde el lunes 25 de agosto, todos los clientes de Río pasarán a operar únicamente por los canales oficiales de Banco ContinentalArchivo, ABC Color

La etapa final de esta fusión contempla la migración total de los datos de los clientes de Banco Río, operación que está programada para realizarse el viernes 22 de agosto.

Concluye proceso de fusión entre Continental y Río

A partir del lunes 25 de agosto del presente año, todos los clientes que anteriormente operaban con Banco Río deberán acceder únicamente a los canales oficiales habilitados por Banco Continental para realizar sus transacciones y consultas.

El 27 de marzo ambas entidades habían anunciado el acuerdo de fusión por absorción, mediante el cual Banco Continental asumiría la totalidad de las operaciones de Banco Río. Desde entonces, se sometieron al proceso de adecuación regulatoria y tecnológica para garantizar una transición ordenada que concluirá mañana viernes 22 de agosto.

Cambios para los Clientes

Como resultado directo de la absorción, los usuarios que hasta ahora eran clientes de Banco Río comenzarán a interactuar exclusivamente con el Banco Continental. Esto implica un acceso renovado a plataformas digitales, sucursales y otros servicios proporcionados por Continental, entidad que ha anunciado la disponibilidad de sus canales para facilitar este proceso de transición que se irá realizando paulatinamente.

Con la concreción de la fusión, el Banco Continental fortalecerá su presencia y participación en el sistema financiero paraguayo. Según comunicaron las autoridades, este movimiento consolida la solidez de la entidad y reafirma su compromiso con el desarrollo económico del Paraguay.

Por otra parte, la fusión de los Bancos Atlas y Familiar también está encaminada y avanza favorablemente destacaron directivos y estiman que para antes de fin de año ya se terminaría el proceso.

