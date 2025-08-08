Fusión de Banco Atlas y Banco Familiar: ¿Cuándo culmina proceso?

En relación a la fusión de Banco Atlas y Banco Familiar, César Barreto, directivo del Banco Familiar mencionó que están avanzando muy bien y que se estima que hacia fines de este año, más o menos, se completaría el proceso

“Es un proceso complejo, son dos operaciones muy importantes en términos del número de clientes que manejan entre ambos bancos, con una base de 1,4 millón personas, con un volumen de transacciones muy sustancial.

Tenemos que tener todo el cuidado de tal forma de que los clientes, las personas que dependen de estas transacciones, les funcione como si no hubiera pasado nada”, detalló el directivo.

Dijo también que esos detalles están cuidando mucho y que son consientes de que puede llevar un poco más de tiempo, pero cuando ya esté listo, las cosas van a funcionar mejor de lo que venían funcionando individualmente en cada uno de los bancos. “Es lo que estamos buscando”, acotó Barreto.

El ejecutivo explicó también que al igual que los bancos, las demás empresas ligadas a ellas, (las dos casas de bolsas, administradoras de fondos, y de seguros) también entrarán en ese proceso de fusión

Barreto explicó que esta operativa es consecuencia de la fusión de los bancos, naturalmente, porque los bancos son las propietarias, los accionistas de estas otras entidades. “También ya estamos hablando, eso seguramente va a ocurrir en el transcurso del próximo año. Esperemos para el año que viene, el 100% de todas las empresas estarían fusionadas”, afirmó.

En enero de este año, el Banco Central del Paraguay (BCP) autorizó a Banco Atlas SA y Banco Familiar SAECA a proseguir con los trámites tendientes a la fusión definitiva, en el marco del proceso de fusión por consolidación emprendida entre ambas entidades bancarias hace exactamente un año, en agosto de 2024.

Cifras de la fusión

La nueva entidad Banco Atlas Familiar sumarán un total de activos de US$ 2.700 millones, una cartera activa total de US$ 1.920 millones, depósitos totales US$ 1.905 millones, un patrimonio neto de US$ 320 millones. En cuanto al segmento de tarjetas, suman 147.000 tarjetas de crédito y 864.000 tarjetas de débito dando un total de 1.011.000 plásticos lo que representa un market share del 21%, posicionándose como una de las fuerzas bancarias más importantes del Paraguay.

De esta manera, contará con 1.600 colaboradores para sus 1.402.913 clientes. Además, ofrecerán una amplia red de 76 sucursales en todo el país, 95 ATM y manejarán volúmenes de negocios significativos, lo que permitirá continuar apoyando diversos sectores estratégicos de la economía nacional.

Aumenta tendencia de fusión en el sistema

En los dos últimos años se dieron varios cambios, fusiones e incorporaciones en este segmento. Por ejemplo, se concretó la fusión por absorción del Banco Regional por parte de Sudameris Bank, que amplió su participación, además, la entidad ueno pasó de financiera a banco y, la misma entidad concretó la fusión con Visión Banco; también se concretó el traspaso de la financiera Finexpar a Zeta Banco. Además de los bancos Atlas y Familiar que avanzan en su consolidación, también avanza la fusión de Banco Río con Continental, y otra financiera (Paraguayo–Japonesa) que inició los trámites de conversión a banco.