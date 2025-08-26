La UIP lanzó la Feria Empresarial del Paraguay tras su salida de la Expo de Roque Alonso

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) anunció hoy oficialmente el lanzamiento de la Feria Empresarial del Paraguay (FEPY), que se llevará a cabo del jueves 16 al domingo 19 de octubre de 2025 en el Comité Olímpico Paraguayo, con acceso libre y gratuito.

Será la primera edición del evento, tras su salida del consorcio que organiza la Expo de Mariano Roque Alonso, que este año quedó a cargo exclusivamente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

En conferencia de prensa, los organizadores destacaron que FEPY será un encuentro multisectorial de gran escala, donde industria, comercio, tecnología, servicios y gastronomía convergerán para generar negocios, visibilidad y conexiones estratégicas.

El evento surge de un convenio de cooperación entre la UIP y el Comité Olímpico Paraguayo. Según los responsables, esta colaboración asegura una sede de primer nivel y refleja la capacidad de articular esfuerzos entre el sector empresarial y el deportivo para impulsar proyectos de alcance nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El espíritu de FEPY es abrir un espacio donde todos los sectores se encuentren con la innovación, la cultura y las nuevas oportunidades de negocio. Queremos que sea una experiencia que acerque a la ciudadanía y potencie el desarrollo empresarial”, expresó Enrique Duarte, presidente de la UIP.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Expo Paraguay ARP 2025” culmina este domingo, con más de 700.000 visitantes

Tres pabellones y 200 stands

El coordinador del evento, Diego Odonne, informó que se habilitarán 200 stands distribuidos en tres pabellones sectoriales: que son el Centro de Industria y Futuro, Centro de Negocios y Servicios y Centro de Conexión Internacional.

El esquema permitirá al visitante recorrer una amplia oferta empresarial y, a las empresas, mostrar sus productos y servicios ante consumidores, empresarios y potenciales socios estratégicos.

Además de los stands, Odonne resaltó que la feria ofrecerá un programa de actividades que marcará la diferencia con otros eventos similares en el país, combinando espacios de tecnología, capacitación, cultura y entretenimiento.

Lea más: ARP “pide el divorcio” a la UIP en la organización de la Expo MRA

Los eventos especiales

Los coordinadores Alberto Sborovsky y Lorena Méndez detallaron las principales actividades que acompañarán a FEPY 2025:

FerIA: Espacio inmersivo que acercará la inteligencia artificial al mundo empresarial, educativo y ciudadano, con demostraciones en vivo, talleres prácticos y una conferencia magistral titulada “La IA no te va a reemplazar, pero alguien que la sepa usar sí”, sobre el impacto de herramientas como ChatGPT en la educación, el trabajo y los modelos de negocio. Encuentro de Líderes Gerenciales: Jornada exclusiva para gerentes de empresas y gremios, enfocada en liderazgo ágil, gestión de equipos de alto rendimiento e innovación, con dinámicas de coaching, talleres interactivos y espacios de networking. Oktober Paraguay Fest: Festival que fusionará el tradicional Oktoberfest con la producción cervecera local y la gastronomía nacional, acompañado de música en vivo. Conferencias sobre empoderamiento femenino: En el marco de Octubre Rosa, se desarrollará un ciclo de charlas y conversatorios dirigidos a mujeres emprendedoras, profesionales y líderes emergentes, con testimonios inspiradores y herramientas para fortalecer redes de apoyo y confianza.

Una feria con visión de futuro

Con una propuesta que combina negocios, innovación y entretenimiento, la FEPY 2025 se proyecta como un nuevo hito en el calendario de eventos nacionales.

La feria —organizada por la UIP y respaldada por el Comité Olímpico Paraguayo— incluirá además una Rueda de Negocios Internacional, foros y espacios de vinculación empresarial, con el objetivo de impulsar la innovación, fortalecer la competitividad y proyectar al Paraguay en el ámbito internacional.