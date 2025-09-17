Fortaleza Molas López es un gigante de 29 pisos que impulsa la economía y el diseño urbano de Asunción

La inauguración contó con la presencia de autoridades nacionales, aliados estratégicos y directivos de la empresa.

El edificio Fortaleza Molas López posee 29 niveles, 167 departamentos y más de 29.000 m² construidos, en una de las zonas de mayor valorización de Asunción.

La obra demandó una inversión cercana a USD 20 millones y genera un impacto positivo en la economía local mediante la activación de la cadena de valor de la construcción y la generación de empleo directo e indirecto.

“Este edificio representa mucho más que ladrillos: es una muestra de que se puede construir ciudad con visión, con método y con impacto real. Fortaleza hoy supera los 1.200 departamentos en desarrollo de manera simultánea y continúa abriendo caminos para que más personas inviertan con propósito”, expresó Francisco Gómez, director ejecutivo de Fortaleza.

Arendá: nueva unidad de negocios del Grupo Karimbatá

En el marco del lanzamiento, el Grupo Karimbatá anunció también la creación de Arendá, su nueva unidad de negocios orientada a la gestión integral de activos inmobiliarios.

Esta empresa nace con el objetivo de acompañar a los inversores de Fortaleza en la administración y rentabilización de sus propiedades, extendiendo la experiencia más allá de la adjudicación.

La propuesta de Arendá combina tecnología, eficiencia operativa y atención personalizada para garantizar una gestión patrimonial transparente, rentable y sin fricciones.

Esta incorporación refuerza el compromiso del grupo con la evolución del modelo de inversión en ladrillos en Paraguay, brindando una solución profesional y confiable tanto para propietarios como para inquilinos.

“Con Arendá estamos dando un paso más: no solo ayudamos a nuestros clientes a construir patrimonio, también los acompañamos a gestionarlo con excelencia”, señaló Sergio Prendoné Pita, CEO del Grupo Karimbatá.

Viví Fortaleza: bienestar más allá del hogar

El nuevo edificio cuenta además con los beneficios del programa Viví Fortaleza, que promueve el bienestar de los residentes con actividades funcionales, experiencias culturales y una comunidad activa.

A esto se suma la gestión de Amterra, empresa del grupo encargada de la administración y mantenimiento de los espacios comunes, lo que garantiza una experiencia de vida armónica y cuidada.

Fortaleza reafirma con este lanzamiento su visión estratégica: brindar un sistema de inversión progresiva, accesible y confiable, alineado con su nueva campaña institucional Invertí y convertite en referente, que invita a las personas a construir un legado que trascienda el ladrillo.

Visión, intuición y legado familiar

Durante la inauguración, el presidente de Fortaleza, Ernesto Gómez, agradeció a la arquitecta por haber diseñado un edificio hermoso, reconociendo el talento arquitectónico que dio vida a su idea.

Gómez abrió una ventana a la historia del grupo. “Nuestra generación de empresarios era distinta. Éramos toscos, no teníamos las herramientas que hoy tienen los jóvenes. Aprendíamos en el día a día, a base de prueba, error y mucha intuición. Muchas empresas de este país se forjaron así, sin profesionales, con pura experiencia”, comentó.

Con una mirada de orgullo hacia el presente, resaltó el rol de su hijo Francisco, de quien valoró su conocimiento y fuerza. “Hacemos un gran equipo: él se guía en mi experiencia, y yo me recuesto en su conocimiento. Gracias a eso logramos lo que hoy tenemos”, confesó.

Entre aplausos, Ernesto Gómez resumió así la esencia de Fortaleza Molas López: una obra que combina creatividad arquitectónica, la visión pionera de una generación que aprendió haciendo y el impulso profesional de la nueva camada familiar que asegura el crecimiento continuo del grupo.