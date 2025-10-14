Indicador de ventas consolida buen desempeño: ¿Qué rubros fueron los más dinámicos hasta agosto?

El Estimador de Cifras de Negocios (ECN), de acuerdo con datos preliminares, registró en agosto una variación interanual de 5%, con lo cual la variación acumulada al octavo mes del año se ubicó en 5,6%. Este resultado va en línea con los datos de la actividad económica que también muestran una fuerte dinámica en este periodo.

De acuerdo con el reporte difundido por el Banco Central del Paraguay (BCP), el resultado del ECN al mes de agosto último responde principalmente a las dinámicas favorables observadas en las ventas de las manufacturas, los servicios y la actividad comercial.

El estimador Cifra de Negocios (ECN) es un indicador de corto plazo que mide el desempeño de las ventas en los distintos rubros de acuerdo con las declaraciones ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)

Lea más: El estimador de ventas repuntó en casi todos los rubros

Desempeño por rubros

Según se desprende del reporte del BCP, en el sector manufacturero se observaron crecimientos en las ventas de aceites, lácteos, azúcar, molinerías y panaderías, bebidas y tabacos, textiles y prendas de vestir, productos de papel, químicos, minerales no metálicos, metales comunes y maquinarias y equipos. En contrapartida las ventas de productos cárnicos, de otros alimentos, cueros y calzados, maderas y productos metálicos presentaron resultados adversos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En lo que respecta al sector de los servicios, se verificó un buen dinamismo en las ventas de los servicios de transportes, servicios a los hogares, hoteles y restaurantes, servicios inmobiliarios, servicios a las empresas y servicios de información. Sin embargo, mostraron resultados negativos los servicios de telefonía móvil, de acuerdo con lo reportado por el BCP.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ventas siguen creciendo: ¿Cuáles son los rubros más dinámicos?

Finalmente, en la actividad comercial, se destacaron los desempeños positivos en las ventas de combustibles, venta y mantenimiento de vehículos, productos químico-farmacéuticos, productos para el equipamiento del hogar, productos alimenticios, grandes tiendas y prendas de vestir, las ventas al por mayor y al por menor de tecnologías. Sin embargo, mostraron resultados negativos las ventas al por mayor de materias primas agrícolas y las ventas de fertilizantes y agroquímicos