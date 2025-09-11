El estimador de ventas repuntó en casi todos los rubros

El Estimador de Cifras de Negocios (ECN) registró un aumento interanual del 6,2% en julio, con lo cual la variación acumulada al séptimo mes del año se ubicó en 6%, informó el Banco Central del Paraguay (BCP).

El Estimador Cifra de Negocios es un indicador de corto plazo que mide el desempeño de las ventas en base a lo declarado por las empresas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

De acuerdo con el reporte oficial, el resultado interanual responde principalmente a las dinámicas favorables observadas en las ventas de las manufacturas, el comercio y los servicios.

Desempeño por segmentos

En el sector manufacturero, se observaron crecimientos en las ventas de aceites, lácteos, azúcar, bebidas y tabacos, cueros y calzados, textiles y prendas de vestir, productos de papel, minerales no metálicos, metales comunes, productos metálicos y maquinarias y equipos.

En lo que respecta a la actividad comercial, se destacaron los desempeños de las ventas de combustibles, productos alimenticios, venta y mantenimiento de vehículos, productos químico-farmacéuticos, productos para el equipamiento del hogar, grandes tiendas y prendas de vestir, las ventas al por mayor y al por menor de tecnologías. Sin embargo, mostraron bajas las ventas al por mayor de materias primas agrícolas y las ventas de fertilizantes y agroquímicos.

Finalmente, en el sector servicios, se verificó un buen dinamismo en las ventas de los servicios de transportes, servicios a los hogares, hoteles y restaurantes, servicios inmobiliarios, servicios a las empresas y servicios de información.