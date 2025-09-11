Negocios

El estimador de ventas repuntó en casi todos los rubros

Las ventas siguen consolidándose con buen desempeño en casi todos los rubros, acompañando la dinámica de la actividad económica

Por ABC Color
11 de septiembre de 2025 - 19:38
Las ventas en los diferentes rubros siguen mostrando desempeños favorables
Las ventas en los diferentes rubros siguen mostrando desempeños favorablesJuan Ignacio Roncoroni

El Estimador de Cifras de Negocios (ECN) registró un aumento interanual del 6,2% en julio, con lo cual la variación acumulada al séptimo mes del año se ubicó en 6%, informó el Banco Central del Paraguay (BCP).

El Estimador Cifra de Negocios es un indicador de corto plazo que mide el desempeño de las ventas en base a lo declarado por las empresas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

De acuerdo con el reporte oficial, el resultado interanual responde principalmente a las dinámicas favorables observadas en las ventas de las manufacturas, el comercio y los servicios.

Desempeño por segmentos

desempeño ventas
Desempeño de las ventas en los distintos rubros

En el sector manufacturero, se observaron crecimientos en las ventas de aceites, lácteos, azúcar, bebidas y tabacos, cueros y calzados, textiles y prendas de vestir, productos de papel, minerales no metálicos, metales comunes, productos metálicos y maquinarias y equipos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ventas siguen creciendo: ¿Cuáles son los rubros más dinámicos?

En lo que respecta a la actividad comercial, se destacaron los desempeños de las ventas de combustibles, productos alimenticios, venta y mantenimiento de vehículos, productos químico-farmacéuticos, productos para el equipamiento del hogar, grandes tiendas y prendas de vestir, las ventas al por mayor y al por menor de tecnologías. Sin embargo, mostraron bajas las ventas al por mayor de materias primas agrícolas y las ventas de fertilizantes y agroquímicos.

Finalmente, en el sector servicios, se verificó un buen dinamismo en las ventas de los servicios de transportes, servicios a los hogares, hoteles y restaurantes, servicios inmobiliarios, servicios a las empresas y servicios de información.

Enlace copiado