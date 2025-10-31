Negocios
30 de octubre de 2025 - 11:01

UNICEF invita a volver a la mesa familiar con “Cocinar es cuidar”, una apuesta por la alimentación saludable

El cocinero Peta Ruger enseñando a su hijo a preparar recetas nutritivas.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) presentó la campaña “Cocinar es cuidar”, que busca promover hábitos de alimentación saludable, invitando a las familias a buscar momentos para volver a la cocina como un acto de cuidado, vínculo y crianza.

La iniciativa se centra en la idea de que cocinar juntos, con participación de las niñas, niños y adolescentes en casa, fortalece los lazos familiares y ofrece alimentos nutritivos.

Como parte de esta iniciativa se puede descargar de forma gratuita el recetario 3R: Rico, Rápido y Renutritivo, que brinda ideas de platos que se pueden elaborar con la participación de los más pequeños de la casa.

La sección de frutas y verduras del Superseis cuenta con carteles con mensajes sobre la importancia de cuidar la alimentación de niñas, niños y adolescentes.
Se encuentra disponible en la página web de UNICEF www.unicef.org/paraguay.

La campaña cuenta con el apoyo de influencers como Peta Rüger, Emi Báez y Gia Alfieri, quienes colaboran aportando recetas, protagonizando y difundiendo videos en los que elaboran platos fáciles y nutritivos para las familias, además de reforzar los mensajes de la campaña.

Emi Báez, Peta Rüger y Gia Alfieri comparten un recetario fácil de preparar y bastante nutritivo.
Ingredientes simples, locales y accesibles

Cocinar es cuidar promueve el concepto de que una alimentación saludable desde la infancia es fundamental para crecer sanos, fuertes y con energía para aprender y jugar.

Como parte de esta iniciativa se puede descargar de forma gratuita el recetario “3R: Rico, Rápido y Renutritivo”, que brinda ideas de platos que se pueden elaborar con la participación de los más pequeños de la casa.
No tiene que ser complicado ni costoso: con ingredientes simples, locales y accesibles se pueden preparar comidas nutritivas, sabrosas y adaptables al gusto de cada familia.

Propone elegir alimentos frescos y sin procesar siempre que sea posible, evitando productos ultraprocesados o industrializados con exceso de azúcar, sal, grasas y aditivos, así como reaprovechar ingredientes o alimentos para evitar desperdiciarlos.

Emi Báez también nos muestra recetas ricas y nutritivas de la gastronomía popular.
La campaña también promueve la participación de las niñas, niños y adolescentes en la elaboración de los alimentos, lo que fortalece los lazos familiares y genera momentos únicos de juego, aprendizaje y cariño.

Datos sobre nutrición en Paraguay

Actualmente, el 16% de los menores de 5 años padecen sobrepeso (SISVAN, INAN-MSPBS 2023), superando la estimación regional de 8,6% (UNICEF).

En los últimos años la desnutrición crónica en menores de 5 años registró una reducción del 12,9% en 2014 a 10,9% en 2019.

Gia Alfieri, nutricionista y cocinera, también aporta con sus conocimientos de platos fáciles y nutritivos.
Sin embargo, la pandemia de COVID-19 elevó nuevamente la desnutrición crónica a 13,2% en 2023 (SISVAN, INAN-MSPBS 2023).

Según datos oficiales, el 35% de los escolares y adolescentes de 5 a 19 años presentan sobrepeso u obesidad (SISVAN, INAN-MSPBS 2024).