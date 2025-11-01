Berta Rojas presenta su obra maestra “La huella de las cuerdas”, en Books del Mariscal

Books será el distribuidor exclusivo de esta edición especial que incluye el libro y un vinilo, una propuesta editorial y musical única en su tipo, concebida para trascender fronteras y conquistar a los amantes de la música y el arte.

El encuentro será una oportunidad única para compartir con una de las artistas más destacadas de la música latinoamericana, quien a través de esta publicación rinde homenaje al universo de los instrumentos de cuerda latinoamericanos, su historia, su diversidad y las emociones que inspiran.

Una experiencia editorial y musical

La huella de las cuerdas es una obra que combina la sensibilidad artística de Berta Rojas con un trabajo editorial de altísimo nivel.

En sus páginas, el lector se adentra en un recorrido visual y sonoro que revela las múltiples voces de las cuerdas en Latinoamérica, explorando su huella cultural, técnica y emocional.

Además, la publicación ofrece una experiencia multimedia interactiva a través de realidad aumentada, que permite acceder a contenidos sonoros y audiovisuales exclusivos mediante la aplicación La huella de las cuerdas, disponible para descarga en: 📱 App Store 📱 Google Play.

El libro es una profunda investigación de cada instrumento y sus tradiciones.

Relatos fascinantes y fotografías de arte documentan el camino recorrido y los encuentros de Berta Rojas con los músicos que dan vida a este proyecto.

El vinilo es para disfrutar del excelente audio de un disco de 180 gramos, articulado en 10 tracks, que con calidad y calidez testimonean esta aventura sonora.

La realidad aumentada es con la descarga de la aplicación gratuita La huella de las cuerdas para smartphone o tablet.

Hay que apuntar la cámara a las imágenes señaladas en el libro y eso desbloquea una nueva dimensión de contenido digital que expande la experiencia.

¿Cómo comprar?

Books habilitó un nuevo canal de venta online especialmente diseñado para esta edición, en https://libreriabooks.com/bertarojas/.

A través de este link, los lectores podrán acceder a fragmentos del libro, conocer materiales complementarios y adquirir el ejemplar dentro de todo el territorio paraguayo y también desde cualquier lugar del mundo.

Los interesados pueden escribir al (+595982) 020-388 o visitar las redes sociales de Books en Facebook e Instagram para gestionar la compra y el envío en www.instagram.com/books_paraguay.

Con más de cuatro décadas de trayectoria en el ámbito editorial y educativo, Books continúa apostando por la difusión de la cultura y el conocimiento a través de proyectos que integran literatura, arte y tecnología.

La presentación de “La huella de las cuerdas” refuerza ese compromiso, celebrando una obra que une la maestría musical con la belleza del libro como objeto artístico.