Bristol tiene la promo más grande del país con G. 2.000 millones en premios y un viaje al Mundial

Los clientes que realicen compras hasta el 14 de febrero de 2026, sin monto mínimo, participa automáticamente en los sorteos semanales que incluyen una camioneta AUDI Q5 0 km, una VW Amarok 0 km, dos motocicletas Buler (Rally 250 cc y Super Sport 200 cc), millones de guaraníes en efectivo y vales de compras gratis que pueden hacer que la compra salga completamente gratuita, tanto para quienes compren al contado como a crédito.

Además, las compras siguen acumulando cupones para la promoción Bristol te lleva al Mundial, con un premio espectacular: un viaje para alentar a la Albirroja en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, con pasajes, hotel y 3.000 dólares de viático.

Y como si fuera poco, cada cliente se lleva automáticamente una cuota de regalo para su próxima compra.

“Una promo que cumple sueños”

Durante el lanzamiento, Eduardo Giménez, director ejecutivo de Bristol, expresó su entusiasmo por esta campaña que definió como la más grande del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Estamos muy orgullosos y contentos de anunciar una promoción que ofrece todos los premios que cualquier persona podría soñar. Hicimos un esfuerzo enorme para dar a nuestros clientes no solo ofertas, sino la oportunidad real de ganar vehículos, millones en efectivo y hasta un viaje al Mundial”, señaló.

Giménez también destacó el compromiso social de Bristol enmarcado dentro de su Responsabilidad Social Empresarial. “Esta semana acompañamos a Teletón con increíbles ofertas que producen sonrisas, porque también creemos en ayudar y compartir. Nuestros clientes son los verdaderos jefes y todo esto lo hacemos por ellos”, indicó.

Una promo sin comparación

Diego Chamorro, gerente de Marketing de Bristol, explicó la mecánica de participación y resaltó la magnitud de la campaña.

“Cada compra, de cualquier monto y marca, ya participa con cupones electrónicos. A más compras, más oportunidades. No existe otra promoción igual en todo el mercado”, afirmó.

Chamorro agregó que los sorteos se realizarán todos los viernes, con premios que incluyen dinero en efectivo y compras gratis.

“Imaginate comprar algo que necesitás y que Bristol te devuelva todo el dinero o te exonere las cuotas. Eso es lo que hace única a esta promo”, declaró.

Una forma de agradecer la confianza

Por su parte, Rodrigo Maldonado, gerente general de Bristol, destacó que la iniciativa busca premiar la fidelidad de miles de clientes en todo el país.

“Cada viernes habrá ganadores, porque esta promoción es una verdadera fiesta. Queremos agradecer la confianza que los paraguayos depositan cada día en Bristol, con premios que son realmente inigualables”, expresó.

Maldonado también subrayó que más allá de los sorteos, la empresa mantiene su compromiso de ofrecer una atención cercana, productos de calidad y facilidades de pago que distinguen a la empresa.

Bristol llega a cada rincón del país

En tanto, Ignacio Soto, director comercial de la firma, recordó que los clientes pueden participar desde cualquier canal de venta.

“Contamos con más de 100 sucursales, 2.000 vendedores en todo el país, ventas por web, WhatsApp y llamadas. Queremos que todos tengan la oportunidad de ganar y acceder a los mejores precios del mercado”, señaló.

Soto remarcó que noviembre es un mes clave, con megaofertas de Black Friday y promociones simultáneas.

“En Bristol, absolutamente todas las compras ganan. Cada cliente recibe una cuota de regalo y la posibilidad de llevarse premios increíbles. Es una oportunidad única”, resaltó.

Más que una promo, una celebración nacional

Con La promo más grande del país, Bristol demuestra su liderazgo en el mercado y su compromiso con las familias paraguayas.

Con esta iniciativa, Bristol busca celebrar la fidelidad de sus clientes y continuar fortaleciendo el vinculo con las familias paraguayas, ofreciendo no solo grandes premios, sino productos de gran calidad, facilidades de pago, créditos rápidos, envíos gratis a todo el país y por sobre todo brindar bienestar a cada hogar paraguayo.

“Vení, comprá y ganá en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país”, invitan.

Más información y bases en www.bristol.com.py.