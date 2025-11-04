Proyectan que el Cyber Day llegue a US$ 5 millones en transacciones

Con la participación de empresas de diversos rubros, “Cyber Day 2025”, ofrece desde el 3 de noviembre hasta este miércoles 5, descuentos en compras online en todo el país. Wilmer Rivillas, gerente de la Capace, mencionó que esta feria virtual impulsa el movimiento y dinamismo del comercio digital local, promoviendo un gran festival de compras online que beneficia directamente a los comercios.

Según Rivillas también se ofrece al consumidor paraguayo la oportunidad de comprar de forma ágil, segura y con descuentos reales y garantizados.

Se sumaron 85 comercios

Rivillas comentó que en está edición se sumaron 85 comercios, desde marcas de cuidado personal hasta tiendas de tecnología y electrodomésticos de gran tamaño.

“Los comercios están ofreciendo descuentos que van desde el 10% hasta el 70%, además de beneficios adicionales como envíos gratis y cuotas sin intereses, dependiendo del comercio”, destacó el gerente.

Hasta este segundo día, señaló que los rubros que están mostrando mayor demanda son tecnología y productos smart, seguidos por indumentaria y beauty & care.

En cuanto a la respuesta del público durante los primeros días del evento, mencionó que la respuesta hasta ahora “es muy favorable”. “Muchos consumidores nos comentaron que gracias al Cyber Day pudieron adelantar sus compras navideñas y planificar mejor sus gastos sin esperar a último momento”, contó.

Control de las ofertas

En cuanto al control de las ofertas publicadas, desde la Capace detallaron que realizan un exhaustivo seguimiento previo con las tiendas participantes, revisando referencias de precios, especialmente de aquellas marcas con mayor demanda o que participan de manera recurrente.

A su vez, indicó que adicionalmente, el usuario también cumple un rol clave como veedor, reportando cualquier irregularidad para garantizar la transparencia del evento.

Seguridad en las transacciones

Rivillas también se refirió a la seguridad en las transacciones online dado que Cyber Day es una de las mayores fiestas del e-commerce.

“Trabajamos con las pasarelas de pago y plataformas de comercio electrónico del país, que montaron esquemas de monitoreo y guardias especiales 24/7 para asegurar transacciones seguras, confiables y sin fricciones durante los tres días del evento”, contó.

Por último, refirió que la prioridad de la Cámara es que el consumidor tenga una excelente experiencia de compra, que siga apostando al comercio local y que los comercios superen sus expectativas de ventas.

Volumen de negocios

Proyectó que el evento podría superar los US$ 5 millones en transacciones en está edición. Para acceder a los productos y ofertas, los consumidores deberán ingresar a www.cyberday.com.py, los días del evento