Un sueño de película hecho realidad: Paraguay ya cuenta con lavanderías de autoservicio

Pablo Milessi, CEO de Johéi, trabajaba en una empresa privada pero buscaba realizar un emprendimiento. Probó la lavandería automatizada en un viaje y se propuso traerla a Paraguay. Pasó por el proceso de investigación, recaudación de datos y finalmente, decir dejar todo para ir tras sueño, que hoy es una realidad.

“Usé los ahorros de mi vida”, recuerda orgulloso de haber tomado la decisión que le cambiaría la vida.

“No fue fácil, porque la pregunta era cómo hacer que después del pago las máquinas reaccionen, se prendan y puedan funcionar. Eso nos tomó mucho tiempo y luego de un año de investigación en julio del 2024 hicimos el lanzamiento a la primera sucursal en el supermercado que se encuentra sobre la avenida Primer Presidente, en la zona del Botánico. Luego tres meses inauguramos otras tres sucursales”, detalló.

Sucursales: Asunción, Luque, Mariano Roque Alonso y San Lorenzo. El horario es de 07:00 a 23:00, de lunes a lunes.

Los días de lluvia es cuando más se utiliza

Asegura que la respuesta de la gente fue muy positiva, incluso, sobrepasaron sus expectativas.

En los días de lluvia es cuando más se utiliza, ya que cuenta con lavado y secado, por separado, a sólo G. 30.000 por cada canasta de 10 kilos, por servicio.

Si bien son muchas las mujeres usuarias de la lavandería automatizada, son los hombres los que más la utilizan. “Solteros, padres de familia, divorciados”, señala.

¿Cómo funciona?

“Llegas a la sucursal de Johéi y no hay nadie, pero hay carteles explicativos”, relata.

Seleccionar un canasto medidor, calculado para 10 kilos, unas 20 a 23 prendas.

Colocar la ropa en el canasto.

Seleccionar el lavarropas o secadora.

Cargar la ropa, cerrar la puerta y acercar el documento a la pantalla táctil.

El registro se hace sólo la primera vez.

Seleccionar el lavado.

Seleccionar método de pago: tarjeta de crédito, débito, QR o Pix para los brasileños.

Una vez que te cobra, genera la factura que te imprime ahí.

La máquina hace un sonido e inicia el proceso que dura 30 minutos y listo.

Explica que el lavado incluye jabón y suavizante. Existe una regla: si el propietario de las ropas no se encuentra al finalizar el proceso, el siguiente cliente puede retirarla del lavarropas, colocar en una canasta y dejar en el área de doblado.

Agrega que Johéi es una empresa familiar en la que trabajan siete personas y que actualmente son una puerta de entrada al mercado, con una inversión de 42 mil dólares, para sumarse a la franquicia.

Instó a las personas a tomar la decisión de emprender, de arriesgarse y lograr cumplir los sueños.