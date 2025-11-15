“Si queremos innovación, debemos cambiar la educación”

Muchos estudiantes enfrentan fracaso escolar, exclusión y problemas de salud mental debido a la falta de programas específicos. Las familias, según el informe Juntos por la Educación (2022), destinan hasta 51% de sus ingresos a la educación de sus hijos, mientras que los programas públicos no lo hacen.

Aikumby es un modelo paraguayo basado en articulación internacional, apoyo público-privado y enfoque multidisciplinario que busca los talentos desapercibidos en el sistema educativo. “Si queremos más innovación, debemos cambiar la educación y la política en la región para que más jóvenes no lleguen a pesar de, sino gracias al sistema”, propone Montanía.

Búsqueda de talentos excepcionales

El proyecto de investigación Mapa de talentos 2.0 está marcando un espacio en la educación paraguaya al proponer un sistema de detección universal de talentos. El programa, ejecutado por Omapa y Aikumby Centro de Altas Capacidades y Creatividad, con un financiamiento del Conacyt, busca generar métodos prácticos y accesibles de identificación e intervención para estudiantes con altas capacidades.

Según Patricia Zalazar, psicóloga y responsable de Proyectos de Aikumby, la iniciativa surge de la necesidad de encontrar un método de detección de talento aplicable en diversos contextos, facilitando el acceso a adecuaciones educativas que se ajusten a las necesidades específicas de estos alumnos.

Impacto: 81 instituciones educativas de 16 departamentos

El proyecto se dirige a estudiantes del 1o al 9o grado de la Educación Escolar Básica, incluyendo instituciones públicas, privadas y privadas-subvencionadas. El proceso sigue un protocolo estandarizado de enfoque por etapas: se inicia con una evaluación grupal con test de razonamiento lógico, seguida por la observación docente en áreas como arte, liderazgo o deportes, y culmina con una evaluación individual profunda para los estudiantes destacados.

Zalazar destacó el impacto alcanzado: “Hasta la fecha, el proyecto ha evaluado a estudiantes de 81 instituciones educativas pertenecientes a 16 departamentos del país”. Se espera que este número crezca, con miras a incorporar a más estudiantes e instituciones para el 2026, principalmente del interior del país.

El proyecto no solo detecta, sino que también busca sentar las bases de un sistema nacional de atención, generando instrumentos validados y baremos nacionales. El equipo recopila información tanto cualitativa (entrevistas a docentes) como cuantitativa (instrumentos psicométricos analizados mediante software especializados).

La meta es generar estrategias educativas que sirvan a docentes y profesionales para detectar y desarrollar el talento desde el aula. “Al identificar el talento temprano y orientar experiencias de aprendizaje más desafiantes, los estudiantes desarrollan competencias cognitivas y socioemocionales clave en áreas Steam y otras áreas estratégicas”, sostiene Zalazar, remarcando el impacto en la trayectoria educativa, empleabilidad y la innovación del país.

3.200 estudiantes evaluados

Desde Aikumby, Montanía coordina el laboratorio de investigación apoyado por Conacyt, donde se desarrolla el proyecto Mapa de talentos 2.0, el primer programa de detección de altas capacidades.

Entre los logros más destacados del equipo se cuentan:

- 3.205 niños, niñas y adolescentes evaluados.

- Más de 40 escuelas y colegios capacitados en estrategias inclusivas.

- Publicaciones científicas y participación en congresos internacionales.

- Reconocimientos globales, como la Delegación en el Consejo Mundial de Altas Capacidades

y el Premio Princesa Diana (Reino Unido).

Estas acciones buscan incidir en políticas públicas y mejorar la atención educativa en un país donde, según datos del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP 2023, el presupuesto educativo no supera el 4,3% del PIB.

La propuesta sedujo al MIT Technology Review

Innovadores menores de 35 Latam 2025 que organiza el MIT Technology Review destacó el talento de la región, reconociendo a la joven paraguaya Maureen Montanía por su impacto positivo con soluciones de ciencia y tecnología a través de su propuesta Aikumby.

“Recibir el reconocimiento Innovators Under 35 Latam 2025 fue una experiencia inolvidable, surreal y profundamente significativa”, relató Montanía a ABC Negocios. Desde su liderazgo en Aikumby, impulsa un modelo pionero de educación inclusiva para personas con altas capacidades, un grupo que ella define como “la minoría dentro de la minoría” en Paraguay.

“Sentí que cada esfuerzo valió la pena. Que una plataforma tan prestigiosa como MIT IU35 haya reconocido nuestro trabajo fue un bálsamo de esperanza”, expresó. Para Montanía, el premio es un impulso para seguir visibilizando esta causa. “Cada decisión arriesgada valió la pena. En Latinoamérica somos muchos los jóvenes que soñamos con transformar desde nuestras realidades”, reflexionó.

Paraguayas que innovan

Montanía compartió el orgullo con las paraguayas Carmen Paredes (Ruruka) y Martha Medina (Facto), quienes también fueron reconocidas en la edición 2025 del MIT como mujeres jóvenes innnovadoras. “Fue un idilio sentirnos mujeres jóvenes paraguayas apostando por un futuro mejor para nuestro país y Latam”.

El reconocimiento, sostiene Montanía, deja el mensaje que la innovación también nace desde las humanidades y las ciencias sociales, y que el verdadero cambio tiene rostro colectivo. “No llegué sola; somos la suma de suerte, privilegios y lucha en comunidad”, enfatizó.