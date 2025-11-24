Energy Week by Electropar: la innovación eléctrica llegó a Paraguay

Es la primera vez que en Paraguay se realiza una exposición con este formato: stands interactivos, demostraciones en vivo y experiencias tecnológicas inmersivas.

Entre las principales novedades, los asistentes pudieron conocer:

Los cables AFITOX , la aplicación EASYCALC , el sistema MOBIWAY POP y la Oferta Sustentable de Nexans .

Soluciones inmersivas en realidad virtual junto a ABB .

Sistemas de iluminación vial con telegestión de Signify .

Propuestas basadas en inteligencia artificial y analítica avanzada de HIKVISION .

Innovaciones como estructuras de media tensión en compuestos PEAD, empalmes sumergibles de alta confiabilidad y diversas soluciones enfocadas en la sustentabilidad.

Networking, capacitación y comunidad

Además de su potente despliegue tecnológico, Energy Week se consolidó como un espacio ideal para el networking y la creación de alianzas estratégicas. Participaron instituciones clave del sector como CECOEL, CAPADEI, ITC, Mundo de la Electricidad, Paraguay Green Building Council y APER, entre otras.

Energy Week ofreció más de 30 charlas técnicas, exhibiciones de marcas internacionales, capacitaciones con certificación, sorteos y diversas experiencias interactivas.

Marcas locales y de renombre internacional como Nexans, ABB, Hikvision, Total, Huawei, Signify, Faro Barcelona, Phoenix Contact, Cominsa, Roker, Canadian Solar, Tramontina, Elecon, Sinetamer, Cambre, Ezviz, Sonoff, Light Center, Zaga, Argo, Argo Net, Argo Electric, Hofflights, Megaman, Hellermann, Minipa, W Bertolo, ASW, Orecon Conectores, Epcos, Rittal, Yikun, Etelec, Incesa, Cotran, Serveq, Tecfuse, Repl, Sti Electrónica, Jera Line, LCT, Helica, StarCharge, TAF, participaron activamente.

El evento contó con acceso libre y gratuito, permitiendo que profesionales, estudiantes y apasionados del rubro vivieran una experiencia que combinó conocimiento, tecnología y energía humana. Los asistentes participaron en charlas, webinars y demostraciones prácticas que impulsaron nuevas ideas y oportunidades para proyectos futuros.

Un paso más en la trayectoria de Electropar

Con más de 40 años de trayectoria, Electropar reafirma su compromiso con el desarrollo del sector eléctrico en Paraguay y agradece a todas las personas e instituciones que hicieron posible el éxito de esta edición, consolidando su posición como referente en ofrecer “Soluciones Con Energía”.