Así se construye el futuro corporativo del Este: Hub.8

Ciudad del Este atraviesa un momento de consolidación económica y Hub.8 aparece como el proyecto que simboliza esta etapa crucial. Concebido como un edificio corporativo de 21 pisos y 200 oficinas premium, ubicado en el Km 8 frente al Hotel Dazzler, el desarrollo busca convertirse en el punto neurálgico del movimiento empresarial en Alto Paraná.

Fernando De Cevallos, presidente de Green Paraná —desarrolladora inmobiliaria con 15 años de trayectoria local—, resume el papel del edificio en este momento histórico del Este al afirmar que “Hub.8 es el ícono que marca el momento económico en que se encuentra la ciudad, el momento en el que todo está pasando. La ciudad atraviesa una época de muchísima madurez”.

Concepto de centralidad corporativa

La obra, diseñada por el arquitecto Mauro Remonato, incorpora múltiples conceptos de salas de reunión, terrazas gastronómicas, espacios de coworking y áreas de servicio. Pero Hub.8 no está pensado solo como un contenedor de oficinas: su función es articular relaciones, conectar empresas y ofrecer un entorno urbano integrado a servicios, universidades, hotelería y comercio, expandiendo el concepto de centralidad corporativa.

El proyecto señala un cambio de paradigma, en que Ciudad del Este deja de ser vista únicamente como ciudad comercial de frontera para posicionarse como una plataforma corporativa regional donde los espacios construidos responden a una lógica de trabajo global y a una demanda creciente de infraestructura empresarial.

Ciudad del Este y la hoja en blanco

Según De Cevallos, Hub.8 no surge de manera espontánea ni aislada, es la etapa más visible de una transformación urbana que comenzó hace más de una década. Para entender el proyecto, primero hay que entender la zona. Ciudad del Este nació y creció como zona comercial y punto de intercambio transfronterizo, pero en los últimos años se fue consolidando como un polo profesional y productivo con identidad propia.

Ese giro no fue accidental, ya que respondía a un redireccionamiento urbano deliberado. Cuando Green Paraná llegó al Km 8, no había infraestructura, ni densidad, ni horizonte aparente. Ese momento inicial quedó marcado en la memoria del propio De Cevallos, quien recuerda: “Teníamos una hoja en blanco, no había absolutamente nada por allá y empezamos a armar una ciudad desde cero”.

Esa intervención temprana en el territorio comenzó a crear una red de nodos urbanos —comercio, hotelería, viviendas, educación, servicios profesionales— que con el tiempo se retroalimentaron y dieron al Km 8 su actual carácter de distrito emergente. Lo que antes era un punto periférico se convirtió en extensión natural del centro funcional de la ciudad. Hoy, esa evolución permite que Hub.8 no entre al mercado como “una novedad arquitectónica”, sino como consecuencia lógica de una maduración territorial y empresarial que llevaba años gestándose.

Green Paraná: desarrolladora y creadora de territorio

La posición de Green Paraná frente al desarrollo urbano no es reactiva, sino deliberada. La empresa no “responde” al mercado: lo conduce en dirección a un tipo de ciudad donde el entorno urbano tiene sentido funcional y humano. Su manera de construir parte de una idea clara, buscando que cada proyecto modifique positivamente el ecosistema al que se integra.

Ese enfoque no se expresa solo en el discurso, sino también en la práctica elemental con la que la empresa decide qué construir, cómo y dónde. Su impulsor lo plantea sin rodeos al afirmar que “antes de desarrollar oficinas o desarrollar viviendas, nosotros somos desarrollistas urbanos. Y tenemos muy claro el papel que juegan nuestros proyectos en el ecosistema en el que se sitúan”.

El concepto de ciudad se articula sobre tres ejes que funcionan como filtro de validación: precio, diseño y potencialidad. Cada proyecto atraviesa esa triple exigencia; si uno de esos elementos no cierra, la propuesta no avanza. El resultado es un portafolio que no crece por expansión cuantitativa, sino por consolidación cualitativa.

Este método implica observar no solo el edificio, sino el tejido urbano completo. Implica pensar en peatones, tránsito, escala humana, densidad inteligente y, sobre todo, sostenibilidad urbana —no como etiqueta ambiental, sino como permanencia funcional—. Construir ciudad es construir relaciones entre personas, servicios, espacios y economía, de acuerdo con De Cevallos.

Anatomía de Hub.8

Hub.8 no es solo un cambio en la altura de Ciudad del Este. La obra está prevista para iniciar en 2026 y culminar en 2028, siendo una nueva escala de ambición empresarial. Su diseño firmado por Mauro Remonato propone un edificio que no busca imponerse, sino integrarse al ritmo del entorno urbano. La volumetría limpia, la transparencia visual y la lógica del movimiento interno están pensadas para una experiencia de trabajo contemporánea y exigente.

El propio De Cevallos marca el estándar con una definición que resume la intención del proyecto cuando afirma que “teníamos que desarrollar un edificio que se pudiera poner en cualquier otra capital financiera del mundo”.

La escala del proyecto se sustenta en antecedentes tangibles. Los desarrollos previos de Green Paraná consolidaron el crecimiento urbano del Km 8 y transformaron esa zona en un entorno moderno y planificado. Los proyectos de Green Paraná han generado una inversión de unos US$ 50 millones en el área y, con Hub.8, además de los desarrollos proyectados, la firma prevé llegar a los US$ 70 millones en los próximos cinco años.

Una ubicación estratégica en el Este

En detalle, Hub.8 ofrecerá salas de reunión con visuales abiertas, jardines de expansión, áreas de coworking, terrazas gastronómicas, un centro fitness y zonas de relax y descanso. La intención del proyecto es lograr “un ecosistema integral donde trabajo, bienestar y comunidad corporativa se integran en un solo espacio”.

Para esta finalidad, la ubicación suma potencia al concepto. Frente al Dazzler y junto a Plaza City, el edificio se vincula con restaurantes, cafeterías, bancos, servicios profesionales y oferta académica. De Cevallos lo expresa en términos de conectividad urbana cuando explica que Hub.8 funciona en relación con su entorno y con la vida urbana del sector, y que está “pegado a Plaza City donde están restaurantes, bares, cafeterías, entre otros atractivos”.

Impacto económico y empresarial

La consolidación del Km 8 como polo urbano generó una nueva demanda corporativa. Las empresas que operan en Ciudad del Este —especialmente las que provienen de Brasil— ya no buscan solo ubicación, sino infraestructura acorde a sus operaciones y escala. De Cevallos lo describe con precisión al señalar que “hay muchas empresas existentes que están creciendo mucho, están empresas que vienen continuamente, pero no terminan de tener su espacio; somos la capital de la inversión brasileña”.

En esa dinámica, Hub.8 funciona como respuesta estructural a un mercado que requiere espacios de trabajo competitivos. La llegada de empresas brasileñas y la expansión de compañías ya instaladas sostienen un flujo permanente de operaciones, asesorías, contactos y servicios profesionales.

El impacto inmediato se verá durante la construcción, con la generación de más de 300 empleos directos y una red de contratación indirecta que involucra construcción, arquitectura, servicios legales, gastronomía y transporte urbano. Hub.8 consolida el siguiente paso del distrito: después de comercio, hotelería y residencias, llega la infraestructura corporativa que ancla talento, actividad profesional y operaciones financieras de escala.

Ciudad del Este como plataforma multisectorial

Por otro lado, la fuerza económica de Ciudad del Este no se sostiene únicamente en el comercio fronterizo, ya que se ha convertido en sede operativa de sectores que amplían su perfil productivo y profesional. De Cevallos lo explica con claridad al plantear que “es la capital de otros muchos sectores muy interesantes. El sector agribusiness es importantísimo y contribuye muchísimo al PIB, el sector industrial también pisa con mucha fuerza; somos la opción número uno para las empresas brasileras y el resto del mundo para venir a establecerse”.

La presencia simultánea de industria, logística, comercio internacional, agricultura y servicios profesionales genera un mercado abundante de proveedores, estudios jurídicos, consultoras, contadores, firmas de ingeniería, bancos y desarrolladoras. En ese ecosistema se inserta, con creciente peso específico, el sector universitario. La llegada de estudiantes brasileños en gran volumen amplifica hoy el flujo de demanda habitacional, transporte, servicios y consumo urbano.

De esta forma, Ciudad del Este ya no es únicamente frontera comercial, sino un relevante nodo de movilidad económica. La ciudad registra un flujo diario superior a 60.000 visitantes, un movimiento que alimenta el consumo y sostiene una dinámica empresarial en constante expansión a escala regional.

Esta diversificación productiva crea un entorno empresarial que no depende de un solo tipo de actividad, sino de una combinación de sectores que se retroalimentan. Ciudad del Este deja de ser un espacio de tránsito económico para convertirse en un punto de permanencia operativa, gestión empresarial y toma de decisiones.

Tecnología, arquitectura y evolución del trabajo

Conceptualmente, Hub.8 introduce un modelo de infraestructura diseñado para que el trabajo se desarrolle en condiciones de eficiencia real. La distribución espacial prioriza movilidad interna, visibilidad funcional y conectividad total, evitando rigideces estructurales que limiten el uso profesional del edificio. De Cevallos lo expresa con la directriz que ordenó el proyecto. La premisa fue muy clara, “el mejor lugar para trabajar desde Ciudad del Este”.

El enfoque arquitectónico elimina la oficina como cubículo y propone una matriz de espacios flexibles que permiten alternar entre trabajo individual, intercambio profesional y toma de decisiones. La idea no es comprimir personas en metros cuadrados, sino habilitar dinámicas laborales donde la productividad no depende del espacio estático, sino de la capacidad de circulación y conexión entre equipos.

El liderazgo de Fernando De Cevallos

La creación de proyectos ambiciosos en el Km 8 y la aparición de Hub.8 no fueron resultado de variables externas, sino de una conducción empresarial que tomó decisiones anticipadas. El estilo de liderazgo que tiene De Cevallos se distingue por su capacidad de leer patrones futuros y actuar antes de que el mercado los demande. Su visión se apoya en la convicción de que el porvenir urbano no se observa, sino que se construye. En sus palabras, “el futuro no se espera. Lo tenemos que construir nosotros”.

Esa actitud se refleja en la manera en que gestiona la relación con la ciudad y con los actores económicos que intervienen en ella. De Cevallos no opera como un desarrollador que reacciona al entorno, sino como un director que lo provoca y lo orienta. Su enfoque incorpora la planificación en varios planos: territorial, social, comercial y corporativo. En esta línea, su criterio de liderazgo ha sido el mismo desde el inicio del Km 8: tomar decisiones aun cuando el resto del mercado todavía no lo visualiza.

Ese liderazgo se caracteriza también por la convocatoria, no por la exclusión. De Cevallos no plantea un desarrollo cerrado sino participativo, y lo expresa directamente en su llamado a que más actores se sumen al proceso de transformación: “invitamos a todo el mundo a hacer parte de esto, tanto desarrollando a la par como haciendo parte de nuestros proyectos”.