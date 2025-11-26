Cotización del dólar por debajo de G. 7.000

El fuerte movimiento de inversiones y el crecimiento económico a nivel interno estarían impactando en el flujo de divisas y por ende en la cotización. Por otra parte, igualmente inciden las políticas recientes adoptadas en los EE.UU.

El dólar pasó de superar los 8.000 guaraníes en abril a cotizarse por debajo de los G. 7.000 ahora, lo cual refleja una apreciación de la moneda local en 12% frente al billete verde. Esto representa G. 1.000 menos por cada dólar.

La reducción sorpresiva y sostenida del valor del dólar, sumada a la caída de los precios internacionales de los granos, genera preocupación entre exportadores, quienes advierten sobre mayores costos internos y pérdida de competitividad en las colocaciones de sus productos. En cuanto a las empresas importadoras, estas se benefician de un guaraní fuerte en el corto plazo, pero enfrentan riesgo de reversión si el tipo de cambio rebota.

Lea más: Cotización del dólar sigue bajando y hoy cerró por debajo de G. 7.000

Reduce riesgo inflacionario

En el corto plazo también podría reducir el riesgo inflacionario, que conviene al BCP para alinear las expectativas de inflación para el presente año. El resultado de la inflación de octubre último (-0,1%) fue fuertemente influenciado por la baja del tipo de cambio, que redujo los precios de los productos importados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, consultoras locales e internacionales estiman que la cotización de la divisa estadounidense se irá normalizando en estos meses en que se espera mayor demanda del billete verde por liquidación de importaciones que irá a contrarrestar la presión por la oferta de dólares que se notó en los meses recientes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Dólar a la baja: ¿Cuánto retrocedió la cotización en lo que va del mes?

En el reciente informe de Expectativas de Variables Económicas (EVE), se revela que los agentes esperan que el tipo de cambio repunte y se ubique en G. 7.100 en y cierre el año en G. 7.150.