Bristol, Superseis y Stock sellan una alianza trascendental que fortalece el retail paraguayo y promueve innovación, inversión y desarrollo laboral en todo el territorio nacional

El acuerdo contempla la apertura de 40 locales Bristol Express dentro de las tiendas Superseis y Stock durante los próximos dos años.

Se trata de una expansión sin precedentes que exigirá una inversión superior a G. 20.000 millones, destinada a fortalecer la infraestructura comercial, potenciar la digitalización y ampliar la oferta tecnológica en puntos de alta demanda.

Además del componente comercial, la alianza tiene gran impacto social: se prevé la creación de aproximadamente 500 empleos formales, posicionándola como una de las iniciativas de crecimiento más significativas del sector retail en la última década.

Una visión compartida: conveniencia, omnicanalidad y cercanía

Los directivos de ambas empresas coincidieron en que el consumidor actual demanda experiencias ágiles, integrales y accesibles.

La instalación de locales Bristol Express dentro de supermercados líderes permitirá al cliente encontrar productos tecnológicos, electrodomésticos y artículos esenciales en un solo sitio, además de acceder a compras presenciales, digitales, créditos y entregas express.

Eduardo Giménez: “Un masterplan que venimos soñando desde hace mucho tiempo”

Para Eduardo Giménez, director ejecutivo de Bristol, este paso consolida una visión largamente trabajada.

“Es un honor poder celebrar una alianza que venimos soñando y conversando hace mucho tiempo y que hoy ya es una realidad. Es un masterplan muy lindo entre dos grandes empresas”, afirmó.

Giménez destacó que la estrategia apunta a estar más cerca del consumidor, aprovechando la gran afluencia que generan los supermercados.

“Brindaremos todos los servicios que hoy ofrecemos, con cercanía, horarios extendidos y la posibilidad de elegir, comprar, retirar e incluso abonar cuotas en el mismo lugar”, adelantó.

Resaltó que cada local operará con facturación propia, cajas independientes, asesores capacitados y catálogos digitales interactivos, garantizando una experiencia moderna y eficiente.

“Queremos ofrecer una atención personalizada, profesional y ágil, con entregas express y una tienda totalmente integrada dentro del supermercado”, agregó.

El proyecto se ejecutará en tres etapas: las primeras 10 aperturas ocurrirán entre enero y junio de 2026, seguidas por 10 locales adicionales en el interior durante el segundo semestre del mismo año.

El plan culminará con otras 20 sucursales en 2027, completando las 40 previstas.

Nahuel Pianarosa: “Una propuesta más completa y un beneficio directo para las familias paraguayas”

Para Nahuel Pianarosa, director comercial de Retail S.A., la alianza representa un momento histórico para el supermercadismo nacional.

“Me sumo y suscribo a las palabras de Eduardo. Es un placer tanto para Retail como para Bristol formar parte de este hito histórico, una alianza estratégica de esta magnitud”, aludió.

Pianarosa destacó el alcance y la responsabilidad que implica este paso.

“Como Retail, líderes del supermercadismo paraguayo, recibimos y atendemos a más de 200 mil clientes todos los días, en más de 30 ciudades del país", describió.

“Hoy anunciamos con orgullo y enorme responsabilidad esta alianza con Bristol, referente en electrodomésticos, electrónica y productos paralelos”, añadió.

Según el directivo, la integración de los espacios Bristol dentro de los supermercados permitirá ampliar el valor ofrecido al cliente.

“Esta integración va a permitir a nuestros clientes tener una propuesta mucho más completa, con nuevas unidades de necesidad para complementar su compra”, aludió.

Subrayó que los beneficios trascienden lo comercial. “Creemos que esta fusión va a aportar una mejor experiencia de compra, nuevas fuentes de trabajo y mayores niveles de inversión", declaró.

“Son noticias positivas para las familias paraguayas y refuerzan las políticas que ambas compañías compartimos: estar cerca de la gente”, afirmó.

“Este modelo de colaboración va a incrementar la experiencia de nuestros clientes”, remarcó.