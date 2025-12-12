El dólar domina el 58% de las reservas globales

ABC Negocios conversó con Humberto Colmán, economista jefe de la Fundación Desarrollo en Democracia (Dende), exviceministro de Economía y exmiembro del Directorio del Banco Central del Paraguay. Analizamos las perspectivas para 2026 donde el experto advierte riesgos para las monedas de países emergentes frente a los movimientos de la divisa estadounidense.

Según Colmán, los factores que explican la trayectoria del dólar están principalmente ligados a la política monetaria de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos, al ciclo y a la hegemonía de la divisa, y a la geopolítica.

“Actualmente, la FED se encuentra en un ciclo de bajas de su tasa de referencia, aunque esta tendencia puede verse afectada por la presión inflacionaria interna. Si se mantienen los recortes, los capitales podrían buscar mayores retornos en economías emergentes, lo que implicaría un dólar relativamente más débil a nivel global”, señaló el economista.

Sin embargo, Colmán advierte que esta relación no es lineal, tomando en cuenta que cualquier conflicto geopolítico inesperado puede revalorizar el dólar, porque es valorado por inversores como un refugio seguro frente a la incertidumbre internacional. Esta dualidad genera un escenario complejo en el que las monedas de mercados emergentes pueden apreciarse o depreciarse de manera abrupta dependiendo de la dinámica global.

Dólar como moneda hegemónica

La hegemonía del dólar es un elemento determinante de su influencia global. El 58% de las reservas de los bancos centrales están denominadas en dólares, mientras que el 65% de los préstamos transfronterizos y el 54% de las facturas de comercio exterior se realizan en esta divisa a nivel global.

“Estas cifras muestran que, a pesar de la aparición de otras monedas y bloques financieros, el dólar sigue siendo la opción más segura y eficiente a nivel internacional”, explicó.

En este contexto, incluso con las guerras comerciales recientes y la volatilidad de los mercados, la moneda estadounidense mantiene su relevancia. Según Colmán, la transición de un orden mundial unipolar hacia uno más multipolar, con el ascenso económico de China y el desarrollo de nuevos bloques financieros, introduce riesgos de fragmentación en el comercio y las inversiones. Esta transición genera volatilidad en los mercados que puede afectar a los países.

Impacto del ciclo del dólar en las economías emergentes

El ciclo del dólar está estrechamente ligado a los precios internacionales de los commodities y a los flujos de capitales hacia los países en desarrollo. Colmán explica que cuando la FED reduce su tasa de interés de referencia, típicamente el dólar se deprecia globalmente, beneficiando a los exportadores de economías emergentes con mejores precios y mayores entradas de capitales con condiciones de financiamiento más favorables.

No obstante, este fortalecimiento de las monedas emergentes también tiene un costo. “Una apreciación de la moneda local puede requerir que los sectores exportadores mejoren su eficiencia para mantener la competitividad internacional”, subrayó.

La balanza comercial y diversificación de exportaciones

Otro elemento que determina la resiliencia frente a la volatilidad cambiaria es la balanza comercial y de cuenta corriente de cada país. “Una economía con déficit significativo y dependiente de flujos de capitales puede estar más expuesta a la volatilidad”. Sin embargo, aclara que el efecto depende de la coyuntura particular de cada país, de su productividad y de la política cambiaria adoptada.

En esta coyuntura será importante ampliar la diversificación de las exportaciones y las fuentes de financiamiento, así como mantener un orden macroeconómico y financiero, que permita reducir la exposición frente a movimientos bruscos del dólar y otros shocks externos. Esto es pertinente para los países en desarrollo como Paraguay.

Colmán destaca que la política monetaria, orientada a mantener la inflación dentro de metas específicas, es clave para la estabilidad económica. Los países que aplican metas de inflación de manera rigurosa suelen contar con regímenes cambiarios más flexibles o incluso libres, lo que permite que la moneda se ajuste a las condiciones del mercado.

“La flexibilidad cambiaria es fundamental porque permite que el tipo de cambio actúe como amortiguador frente a shocks externos, ayudando a la economía a adaptarse sin generar desequilibrios graves”. Este enfoque reduce el riesgo de crisis cambiarias y permite a los países emergentes aprovechar los ciclos globales a su favor.

Monedas emergentes y riesgos globales

No todas las monedas emergentes se comportan igual frente a la dinámica del dólar. Las más vulnerables son aquellas que presentan déficits externos elevados, baja productividad, altos niveles de deuda externa y dependencia de capitales externos. En estos casos, la volatilidad del dólar puede traducirse en devaluaciones abruptas, presionando la inflación y complicando la competitividad.

La geopolítica juega un papel importante. La incertidumbre derivada de conflictos internacionales, cambios en las políticas comerciales o tensiones en cadenas de suministro puede amplificar la volatilidad y afectar tanto a las monedas emergentes como a los mercados globales.