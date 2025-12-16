Negocios
16 de diciembre de 2025 - 14:19

Sueñolar y Senatur formalizan alianza para elevar confort de posadas turísticas

Equipos de Sueñolar y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).
Equipos de Sueñolar y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).SILVIO ROJAS

Sueñolar formaliza un Convenio Marco de Cooperación con la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), consolidando una alianza estratégica orientada a fortalecer el Programa Nacional de Posadas Turísticas del Paraguay y elevar los estándares de calidad, confort y hospitalidad en los establecimientos adheridos.

El acuerdo es suscrito por la Ministra Secretaria Ejecutiva de la Senatur, Angelita Duarte de Melillo, y el director titular de Sueñolar, John Edgar Krôll Fichter. A través de este convenio, ambas instituciones articulan esfuerzos para potenciar la competitividad de la oferta turística nacional y promover experiencias memorables para visitantes locales y extranjeros.

Sueñolar Y SenaturSueñolar, Casa Matriz. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 15-12-2025
Firma del convenio entre Sueñolar y Senatur.

Acompañamiento directo al desarrollo turístico

En el marco del convenio, Sueñolar pone a disposición de las Posadas Turísticas condiciones preferenciales que facilitan la mejora del equipamiento y la estandarización del confort:

  • 50% de descuento en colchones de espuma Línea Sueñolar.
  • 50% de descuento en sommiers y colchones Línea Hotel.
  • 50% de descuento en sofás cama Línea Sueñolar.
  • Financiación propia de hasta 18 meses con tasa preferencial.
  • Obsequio de almohadas Línea Erie en cada compra realizada.

Estas acciones permiten a las posadas renovar sus espacios y ofrecer un descanso de calidad que acompaña la esencia de la hospitalidad paraguaya.

Sueñolar Y SenaturSueñolar, Casa Matriz. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 15-12-2025
Invitados a la firma de la alianza tuvieron la oportunidad de conocer la variedad de productos que ofrece Sueñolar en su Casa Central.

Una alianza que impulsa el crecimiento del sector

Con esta iniciativa, Sueñolar reafirma su compromiso con el desarrollo del turismo nacional, contribuyendo al fortalecimiento de las comunidades anfitrionas y al posicionamiento del Paraguay como un destino que prioriza el bienestar, el descanso y la calidad en cada experiencia.

