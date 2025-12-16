Sueñolar y Senatur formalizan alianza para elevar confort de posadas turísticas

El acuerdo es suscrito por la Ministra Secretaria Ejecutiva de la Senatur, Angelita Duarte de Melillo, y el director titular de Sueñolar, John Edgar Krôll Fichter. A través de este convenio, ambas instituciones articulan esfuerzos para potenciar la competitividad de la oferta turística nacional y promover experiencias memorables para visitantes locales y extranjeros.
Acompañamiento directo al desarrollo turístico
En el marco del convenio, Sueñolar pone a disposición de las Posadas Turísticas condiciones preferenciales que facilitan la mejora del equipamiento y la estandarización del confort:
- 50% de descuento en colchones de espuma Línea Sueñolar.
- 50% de descuento en sommiers y colchones Línea Hotel.
- 50% de descuento en sofás cama Línea Sueñolar.
- Financiación propia de hasta 18 meses con tasa preferencial.
- Obsequio de almohadas Línea Erie en cada compra realizada.
Estas acciones permiten a las posadas renovar sus espacios y ofrecer un descanso de calidad que acompaña la esencia de la hospitalidad paraguaya.
Una alianza que impulsa el crecimiento del sector
Con esta iniciativa, Sueñolar reafirma su compromiso con el desarrollo del turismo nacional, contribuyendo al fortalecimiento de las comunidades anfitrionas y al posicionamiento del Paraguay como un destino que prioriza el bienestar, el descanso y la calidad en cada experiencia.
