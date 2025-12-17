Córdoba al alcance de todos, con la nueva conexión que enamora a los turistas paraguayos

Esta nueva ruta ya está disponible con Flybondi, que lanzó la ruta Córdoba/Asunción con una frecuencia de cinco vuelos semanales los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos.

Ahora, los turistas paraguayos que visiten la provincia no tendrán necesidad de pasar por Buenos Aires.

La iniciativa forma parte del trabajo conjunto con la Agencia Córdoba Turismo, que busca fortalecer la conectividad internacional, promover el turismo receptivo y convertir a Córdoba en un destino ideal para visitar en verano, tanto en vacaciones como en escapadas de fin de semana.

El lanzamiento va acompañado de una fuerte promoción que estará vigente hasta el sábado 31 de enero de 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El valor del ticket con Flybondi ida y vuelta es de US$ 168.

Además, la aerolínea regala al viajero otro boleto para viajar dentro de Argentina.

La duración del vuelo es de 1 hora 50 minutos y llega al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella (también conocido como Pajas Blancas) que se encuentra a 11,5 kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba.

Córdoba Capital fue fundada en 1573 y cuenta con un importante patrimonio histórico y religioso además de ser sede de una de las universidades más antiguas de la Argentina.

En sus calles y paseos resaltan huellas de la antigua arquitectura colonial que se combinan con modernos edificios rodeados por parques inigualables.

Desde allí se puede explorar otros rincones de la provincia con un paisaje diverso de montañas, valles, lagos, ríos, salinas y lagunas.

Sus sierras, con aire puro y clima agradable todo el año, la convierten en un destino ideal para quienes buscan bienestar y viajes más sustentables.

¿Qué visitar durante la estadía?

Uno de los destinos imperdibles de Córdoba es Villa General Belgrano, una colonia alemana en medio de las sierras que sorprende con sus construcciones alpinas que remiten a paisajes europeos.

La ciudad es conocida por sus casas de madera, sus carteles pintorescos y la abundancia de flores que decoran parques y avenidas durante todo el año.

La villa es sede de importantes fiestas provinciales como la Fiesta de la Cerveza, de la Masa Vienesa y la del Chocolate Alpino.

Estas celebraciones invitan a degustar variedad de cervezas, postres y finísima repostería, acompañada de espectáculos musicales en vivo.

Las playas de Santa Rosa de Calamuchita son ideales para disfrutar del verano cordobés.

Los paisajes naturales, los ríos cristalinos y las sierras imponentes conforman un escenario ideal para quienes quieren estar en contacto con la naturaleza.

Entre las actividades que ofrece el lugar destacan las largas caminatas por las sierras, paseos en bicicleta, pesca deportiva y deportes acuáticos.

De regreso a la ciudad, el turista puede recorrer la costanera del río Santa Rosa, visitar la parroquia que funciona como museo y degustar la gran cantidad de platos típicos que ofrecen los restaurantes con vista al río.

Para quienes busquen tranquilidad, La Cumbrecita es el destino recomendado. Esta aldea peatonal ofrece a los visitantes un entorno libre de vehículos, donde los senderos entre bosques de pinos y arroyos cristalinos invitan a recorrer el lugar a pie.

La biodiversidad del valle se puede observar en espacios naturales como La Olla y la Cascada Grande, donde se puede realizar trekking, mountain bike, avistaje de aves y escalada en sectores habilitados.

Ansenuza se encuentra dentro de la imponente laguna de Mar Chiquita. Su paisaje se caracteriza por una biodiversidad excepcional, donde habitan más de 350 especies de aves, como flamencos, gaviotas, patos, aves playeras migratorias y otras especies de ambientes acuáticos.

Este destino es ideal para los amantes del ecoturismo y la observación de fauna, que encuentran en la región escenarios únicos para contemplar la vida silvestre en su estado más puro.

Además, este destino ofrece múltiples actividades para disfrutar de la naturaleza como la pesca de pejerrey, deportes náuticos, excursiones guiadas, safaris fotográficos y paseos nocturnos.

También hay experiencias vinculadas al turismo de bienestar, que aprovecha las propiedades minerales de sus aguas salinas para tratamientos como fangoterapia y masajes relajantes.

Por último, Villa Carlos Paz, una de las ciudades más famosas de Córdoba, combina actividades al aire libre, naturaleza, entretenimiento y una agenda cultural que sorprende por su variedad y calidad.

Durante la temporada, la ciudad se prepara con una amplia cartelera de espectáculos, con obras de comedia, drama, musicales y stand up que cada verano convocan a miles de espectadores.

Entre las propuestas se destacan producciones como Corto-circuito, con Pedro Alfonso, Viviana Saccone, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Julieta Poggio; la comedia Ni media palabra, protagonizada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el “Bicho” Gómez; y Es complicado, con Claribel Medina y Pablo Alarcón, entre otras.

Además, uno de los grandes atractivos de la villa es el Dique San Roque, donde se pueden realizar deportes náuticos, paseos en lancha y en hidropedal e incluso buceo.

La ciudad también invita a recorrer sus calles donde se encuentran varios atractivos, como la Costanera, el Reloj Cucú y el cerro La Cruz desde donde se puede tener una vista panorámica de las sierras.

Con esta nueva ruta aérea, la provincia continúa ampliando su proyección internacional y consolidándose como uno de los destinos más atractivos de Argentina.

Con una oferta diversa que incluye pueblos serranos, ecoturismo, experiencias gastronómicas y una potente cartelera teatral, Córdoba es un destino para viajar con Flybondi en cualquier época del año.